Orlando ganha Beco Diagonal em expansão de Harry Potter

O universo mágico de Harry Potter continua em expansão. A Universal Orlando Resort anunciou nesta quinta-feira (23) mais detalhes sobre a abertura de uma nova área, “tão grande e cheia de atrações como a anterior”, conforme disse Thierry Coup, vice-presidente da Universal Creative em entrevista ao Estado. “A grande novidade é que vamos conectar dois parques (o Island of Adventure e o Universal Studios) por um trem tal qual se lê nos livros e se vê nos filmes.” Um pedacinho de Londres que chega para ficar em Orlando. Ainda cheio de mistérios.

Batizada de The Wizarding World of Harry Potter – Diagon Alley, a nova área será interligada à já existente – Hogsmeade – pelo Expresso Hogwarts. Os visitantes vão embarcar no trem para viajar da Estação King’s Cross, em Londres, até a Estação de Hogsmeade. “O tempo que a viagem vai durar não é tão importante quanto a emoção que os passageiros sentirão”, disse Coup. Será cobrada uma passagem adicional para embarcar no trem, com preço ainda indefinido.

Mas a grande inovação tecnológica será o brinquedo Harry Potter and the Escape from Gringotts. “Aportamos uma tecnologia inovadora, completamente nova”, disse Coup, evitando entrar em detalhes. “Vai mexer com os sentidos das pessoas, numa experiência multidimensional. Enfim, os visitantes terão a mesma experiência de quando ele (Harry Potter) vai ao banco.” Coup garantiu que não se trata de uma montanha-russa – e fez questão de manter o sigilo sobre a tecnologia utilizada.

A nova área do Beco Diagonal terá lojas, restaurante e atrações de última geração tecnológica. “Trabalhamos com uma temática completamente nova, trazendo o Beco Diagonal para a realidade dos visitantes”, disse Coup. “Antes de ir à escola de magia comprar os materiais para as aulas, os visitantes poderão desfrutar das mesmas coisas que os bruxinhos: roupas, equipamentos de magia e comida, como sorvetes.”

Os turistas, portanto, poderão adquirir artigos relacionados ao filme em lojas como Olivaras (de varinhas mágicas), Madame Malkins, Gemialidades Weasley, Artigos de Qualidade para Quadribol, Magical Menagerie, Wiseacre’s Wizarding Equipment e a Scribbulus, entre outras. Guloseimas tipicamente britânicas, como o fish and chips, poderão ser saboreadas no restaurante Caldeirão Furado, e o sorvete de morango com manteiga de amendoim será vendido na Florean Fortescue’s Ice-Cream Parlour.

Uma equipe com cerca de 400 pessoas esteve envolvida no projeto. “ J.K. Rowling (autora dos livros) foi consultada o tempo todo, deu sugestões e acompanhou o desenvolvimento dos trabalhos de perto”, disse Coup.

A estreia da nova área ainda não tem data definida, mas está prevista para ocorrer no verão do Hemisfério Norte (provavelmente entre junho e julho).