Os casarões de Paraty em detalhes

Bruna Tiussu

Aproveitando o primeiro dia da Flip – e com uma invejinha confessa de quem está em Paraty curtindo o evento – fica a dica do lançamento da obra Caderno de Viagem: Paraty, de Pablo de la Riestra, publicado pela Editora Bei, realizado também durante o festival.

O autor colocou em ação suas habilidades de historiador e desenhista para compor este livro que agrada aos olhos. Graças, principalmente, às ilustrações super bem feitas que explicam cada detalhe da arquitetura colonial dos casarões do centro histórico – com atenção especial aos edifícios mais famosos, como as igrejas, Casa da Cultura, e aqueles que se destacam pelas figuras decorativas, lamparinas e sacadas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O livro custa R$ 49.