Os lugares mais populares do mundo, segundo o Facebook

O trio mais popular de Nova York foi formado por Times Square, Madison Square Garden e Central Park. No topo da lista de Paris estão a Champs-Elysées, Torre Eiffel e Museu do Louvre, respectivamente. Já em Londres, apareceu o The O2 Concert Arena, seguido de Oxford Street e Leicester Square. Tais resultados foram indicados pela mais recente pesquisa do Facebook, que pretendia apontar os lugares mais sociais a partir do número de check-in que recebem dos usuários da rede.

Times Square, liderando a lista dos lugares de Nova York. Foto: Adriana Moreira/AE

Das vinte e cinco cidades analisadas, difícil encontrar algum item que fuja das nossas expectativas de viajantes. Vale ressaltar uma: em Roma, a sempre lotada Fontana di Trevi perde para a Escadaria Espanhola. O resultado final conta com sete estádios ou arenas esportivas, seis áreas públicas (vale praças, avenidas ou parques), duas arenas de shows, dois shoppings centers, dois parques de diversões e por aí vai.

Segundo o Facebook, o estudo também mostra que o clima está diretamente ligado com os resultados alcançados. Em cidades quentes, há preferência por locais ao ar livre, como praças e parques. Assim como durante as estações de verão e primavera, quando cresce a movimentação em tais lugares – nestas épocas, festivais de música como o Glastonbury, no Reino Unido, e Lollapalooza, nos Estados Unidos, lideram a lista de check-in.

Para ter uma ideia geral da pesquisa, clique aqui e confira a arte criada pelo Facebook: