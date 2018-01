Os melhores HI Hostels de 2010

Ano após ano, a rede de albergues Hostelling International organiza seu ranking dos melhores hostels do mundo, organizados em categorias pré-determinadas. O resultado relativo a 2010, recém-divulgado, considera notas dadas por cerca de 77 mil usuário que se hospedaram em algum dos albergue da rede (para valer, o estabelecimento tem que reunir, no mínimo, 50 votos de pessoas diferentes).

Pelo segundo ano consecutivo, o HI Baan Dinso, em Bangcoc, Tailândia, teve a maior média nas votações e levou o título de melhor albergue. Nos comentários, os hóspedes destacam seu conforto, limpeza e, principalmente, o staff sempre disposto a tornar a estadia memorável. No site, as diárias começam em US$ 50.

No quesito conforto, por exemplo, o mais bem cotado foi o Sydney Harbour The Rocks, na Austrália. Inaugurado em novembro de 2009, se tornou um dos favoritos do público graças ao espaço bem distribuído. A cozinha é gigantesca, assim como as áreas em comum. O highlight fica por conta do terraço com vista para o porto e a belíssima Opera House da cidade.

Para saber os ganhadores das demais categorias de 2010, clique aqui.

No Brasil

Apesar de apresentarem altas médias nas votações, os albergues brasileiros que fazem parte da rede não aparecem no ranking mundial por não terem atingido o número mínimo de 50 votantes. A Federação Brasileira dos Albergues da Juventude, então, organizou um ranking nacional, que aponta os hostels em destaque no País em 2010.

No topo na lista aparecem dois albergues do nordeste: o primeiro lugar ficou com o Pipa Hostel (Pipa/RN) e em segundo, o Jeri Brasil (Jericoacoara/CE). Na terceira colocação, um exemplar gaúcho, o Gramado Hostel (Gramado/RS).

Assim como o mundial, este ranking também foi baseado na média das notas deixadas pelos hóspedes, neste caso nos sites hostel.org.br e albergues.com.br.