Os melhores hotéis do Brasil – parte 2

Na semana passada, você viu aqui os escolhidos da categoria Bronze do Prêmio Estadão Zarpo. Hoje, é a vez de ver os escolhidos na categoria Prata. Não sabe do que se trata? Eu explico: o Zarpo, agência online especializada em hotelaria de luxo, escolheu os melhores hotéis do país pela votação de quem se hospedou lá. Por meio de questionários oferecidos aos associados que se hospedaram, preenchidos ao longo de quatro meses (março a junho), foram escolhidos dez meios de hospedagem em quatro categorias: hotel, pousada, resort e o Coup de Couer, o mais apaixonante dos hotéis.

A proposta do Zarpo é oferecer ofertas exclusivas aos seus associados, que devem convidar os amigos para conseguir mais descontos.

Os premiados serão conhecidos em quatro etapas semanais até 30 de setembro. E você poderá vê-los aqui no blog. Nesta segunda edição da premiação, foram analisados 250 hotéis e preenchidos 12 mil questionários – no ano passado, foram 5 mil clientes participantes e 100 hotéis.

Conheça, abaixo, os três vencedores Prata:

Hotel

Lake Villas Charm Hotel, São Paulo

Localizado em Amparo, a 130 quilômetros da capital, o Lake Villas foi o vencedor do Prêmio Zarpo 2012. O hotel combina uma atmosfera relaxante com muito conforto: são apenas oito villas, 12 lagos, duas cachoeiras e minipraias particulares espalhados em uma propriedade de 145 hectares. Se precisar relaxar ainda mais, o spa oferece produtos Bvlgari. As diárias custam desde R$ 980, para dois, com café da manhã – crianças, só acima de 12 anos.

Pousada

Praiagogi, Alagoas

O mar verdinho das piscinas naturais de Maragogi são o cenário para esta pousada, que também venceu o Prêmio Zarpo no ano passado. Apesar de estar localizada a 2 quilômetros do centro de Maragogi, a praia está a apenas alguns pouco passos, depois do gramado verdinho. Tem apenas cinco suítes, que podem lotar em um instante. Mínimo de duas diárias (que somam R$ 900, para dois), inclui café da manhã e Wi-Fi.

Resort

Il Campanario, Santa Catarina

A badalada praia Jurerê Internacional abriga este resort de arquitetura inspirada no Mediterrâneo. Dispõe de cinco piscinas, serviço de praia e concierge – ou seja, levantar, só para um banho de mar ou uma caminhada pela areia. Há uma equipe de recreação para os pequenos e dois restaurantes – além de Wi-Fi grátis. A diária começa em R$ 359, para dois, com café da manhã.

Você também pode saber mais sobre os vencedores e ver as declarações (e sugestões de melhorias) de quem se hospedou lá clicando aqui.