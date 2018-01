Os melhores hotéis do Brasil – parte 3

Quais os melhores hotéis do Brasil? O Prêmio Estadão Zarpo decidiu responder a essa pergunta da maneira mais direta possível: entrevistando quem se hospedou nesses lugares. Por meio de 12 mil questionários oferecidos aos associados Zarpo (agência online especializada em hotelaria de luxo) que se hospedaram, preenchidos ao longo de quatro meses (março a junho), foram escolhidos dez meios de hospedagem em quatro categorias: hotel, pousada, resort e o Coup de Couer, o mais apaixonante dos hotéis.

Primeiro, foram divulgados os escolhidos da categoria Bronze. Na semana passada, foram os vencedores da categoria Prata. Nesta semana, você conhece o alto do pódio, o melhor Hotel, Resort e Pousada, vencedores da categoria Ouro. Mas não pense que acabou: na semana que vem, será divulgado o grande vencedor, o mais apaixonante entre os 250 hotéis avaliados. Já tem seu favorito?

Hotel

Praia do Estaleiro Guest House, Santa Catarina

São apenas 21 quartos no cobiçado Balneário Camboriú, todos decorados com a filosofia oriental do Feng Shui por Cláudio e Antonella, os proprietários do espaço. Conta com bar na praia, piscina, Wi-Fi grátis, um belo jardim e um bistrô onde são servidos pratos típicos da culinária brasileira, com cozinha artesanal e produtos frescos. Assim, mesmo quem não se hospeda ali pode sentir um pouco do sabor da casa. Ah, e seu bichinho é bem-vindo: é só informar os proprietários no ato da reserva. Para o feriado de 2 de novembro, o pacote com duas diárias custa desde R$ 1.096 o casal.

Pousada

Villa Tenório, Ubatuba (SP)

É o próprio dono quem recebe os hóspedes da Villa Tenório, que fica na praia de mesmo nome, no litoral norte de São Paulo. Além do conforto, pode esperar exclusividade: há apenas cinco apartamentos. E se a ideia é relaxar, o café da manhã acompanha seu ritmo e vai até as 11 horas. Diária desde R$ 350 o casal.

Resort

Iberostar Praia do Forte, Bahia

Os números dão a dimensão do que se trata este resort, na cobiçadíssima Praia do Forte: 12 quilômetros de areias disponíveis logo em frente ao hotel, cinco restaurantes para matar a fome, 4 mil metros de piscinas. Há atrações para a família toda, com monitores para as crianças e quadras para soltar o esportista que existe dentro de você. Ao todo, são 432 quartos – o hotel exige um mínimo de três diárias (o que custa desde R$ 2.241 o casal). Com tantos atributos, pena só é o Wi-Fi ser pago à parte…

