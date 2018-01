Os melhores hotéis do Brasil

Escolher onde se hospedar nem sempre é uma tarefa fácil. Mas o Zarpo, agência online especializada em hotelaria de luxo, resolveu dar uma forcinha para os viajantes com o Prêmio Estadão Zarpo, realizado em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo. Por meio de questionários oferecidos aos associados que se hospedaram, preenchidos ao longo de quatro meses (março a junho), foram escolhidos dez meios de hospedagem em quatro categorias: hotel, pousada, resort e o Coup de Couer, o mais apaixonante dos hotéis.

A proposta do Zarpo é oferecer ofertas exclusivas aos seus associados, que devem convidar os amigos para conseguir mais descontos. Com a parceria com o Estadão, os leitores podem se associar sem passar pela fila de espera, clicando aqui.

Os premiados serão conhecidos em quatro etapas semanais até 30 de setembro. E você poderá conhecê-los aqui no blog. Nesta segunda edição da premiação, foram analisados 250 hotéis e preenchidos 12 mil questionários – no ano passado, foram 5 mil clientes participantes e 100 hotéis.

Conheça, abaixo, os três vencedores Bronze:

Pousada

Fazenda Baía Grande, Pantanal Sul

Localizada na cidade de Miranda (MS), a pousada tem apenas cinco quartos. As atividades ali estão ligadas ao contato direto com a natureza e à típica rotina pantaneira: focagem noturna de animais, passeio a cavalo, birdwatching. Pena é o site estar apenas em inglês. As diárias começam em R$ 740, com pensão completa – dá até para esticar a viagem até Bonito, a 140 quilômetros da pousada.

Hotel

Ilha do Papagaio, Santa Catarina

Uma ilha exclusiva, com apenas 17 bangalôs, no litoral de Sana Catarina. A apenas 35 quilômetros de Florianópolis, estão garantidos, além do sossego, belas paisagens, muitos mimos e privacidade para os hóspedes. É preciso se hospedar no mínimo duas noites – diárias para dois desde R$ 570, com café da manhã.

Resort

Serhs Natal Grand, Rio Grande do Norte

Na badalada praia de Ponta Negra, em Natal, o resort é superlativo: tem spa, kids club, parque aquático, salão de beleza, sports center, bar molhado… Há sete tipos de hospedagem, para quem vai com a família, com amigos ou em casal. A diária custa a partir de R$ 330 para duas pessoas, com café da manhã.

Você também pode saber mais sobre os vencedores e ver as declarações (e sugestões de melhorias) de quem se hospedou lá clicando aqui.