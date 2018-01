Foto: Arquivo Pessoal

A pequena Aiuruoca, no sul de Minas Gerais, caiu nas graças do leitor Eduardo Andreassi. “A terra da atriz Ísis Valverde ainda é pouco explorada, mas com bons roteiros de cicloturismo e trekking. Clima saudável e ar puro são os grandes prêmios da pacata cidade.”