Pacote mais barato para a Copa

As operadoras brasileiras que levarão turistas à Copa na África do Sul acabam de lançar uma alternativa de pacote com preço reduzido – e menor duração.

Até agora, o programa mais barato, com oito noites, era vendido por US$ 8.970 (R$ 15.640). A nova opção custa US$ 5.695 (R$ 9.930), inclui três noites de hospedagem em quarto duplo (em Durban ou Cidade do Cabo, a definir), café da manhã, passagens aéreas e traslados. A saída está marcada para 24 de junho, a tempo de assistir ao jogo entre Brasil e Portugal, no dia 25. Vale lembrar que os ingressos não estão incluídos no valor do pacote e custam a partir de US$ 80 (R$ 140).

Há mais duas novas opções de pacotes. Para assistir a três partidas entre as quartas de final e a final, o turista paga US$ 13.561 (R$ 23.640), mais os valores dos ingressos. São 12 noites em quarto duplo, entre Durban e Cidade do Cabo, com café, aéreo e traslados, com saída em 30 de junho. Para ver dois jogos, semifinal e final, o pacote de nove noites custa US$ 9.880 (R$ 17.225). O pacote mais caro tem duração de 33 dias e sai por US$ 23.379 (R$ 40.760).

As informações são da operadora Ambiental. As outras empresas do pool brasileiro são Agaxtur, Marsans, Pallas, Stella Barros e TAM Viagens.