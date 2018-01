Pacotes de esqui na América Latina

Com ou sem intimidade com os esquis, cada vez mais os brasileiros escolhem as estações do Chile e Argentina para desfrutar um inverno literalmente gelado. Leia aqui um pouco sobre cada um dos centros e confira opções de pacotes que levam até eles. Todos são com hospedagem em quarto duplo e preços por pessoa (alguns com aéreo, outros sem):

Argentina

Chapelco

US$ 675: 7 dias, sem aéreo. Na Ski Brasil

US$ 1.031: 7 dias, com café (sem aéreo). Na Interpoint

US$ 1.480: 7 dias, com uma massagem. Na Landscape

US$ 1.580: 4 noites. Na Pisa

US$ 1.630: 7 dias, com café. Na Fenix

Cerro Bayo

US$ 1.512: 7 dias, com café. Na Ski Brasil

Catedral

US$ 1.032: 7 dias, com café (sem aéreo). Na Ski Brasil

US$ 1.245: 7 dias, com aluguel de roupas e passeios. Na Maiatour

US$ 2.208: 7 dias, com meia pensão, equipamentos e aulas de esqui. Na CVC

US$ 2.850: 7 dias, com meia pensão e equipamentos de esqui. Na Tereza Ferrari

US$ 3.475: 7 dias no Hotel Crans-Montana (exclusivo para estudantes), com pensão completa, equipamento e roupas de esqui e passeios. Na Forma

Cerro Castor

US$ 1.430: 7 dias, com equipamentos para esqui. Na Submarino

Chile

Portillo

US$ 2.140: 7 dias, promoção duas crianças esquiam de graça. Na Landscape

US$ 2.158: 7 dias, com pensão completa e equipamentos de esqui. Na Fenix

Valle Nevado

US$ 1.414: 5 noites, Santiago e Valle Nevado, com passeios e aulas de esqui. Na TAM Viagens

US$ 1.661: 5 noites em Santiago, 2 no Valle Nevado e passeios. Na Visual

US$ 1.790: 7 dias, promoção segundo adulto paga metade. Na Landscape

US$ 1.988: 7 dias, com café e jantar. Na Interpoint

US$ 3.012: 7 dias, com meia pensão e uma massagem. Na Teresa Perez

US$ 3.616: 7 dias, com meia pensão. Na Freeway

Chillán

US$ 2.005: 7 dias, com meia pensão, aulas e equipamentos de esqui. Na Fenix

US$ 2.250: 3 noites, com meia pensão e guia. Na Pisa

US$ 2.630: 7 dias, com café e jantar. Na Interpoint

US$ 2.657: 7 dias, com meia pensão e uma massagem. Na Teresa Perez