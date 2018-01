Pacotes de esqui na Argentina e no Chile

É temporada de esqui nas estações sul-americanas, especialmente na Argentina e no Chile. Saiba mais no Viagem desta terça-feira, 24 de julho. Caso você se animar, já confira abaixo opções de pacotes que incluem aéreo e hospedagem, sem taxas.

Argentina

R$ 1.390: 6 noites em Chapelco com 5 dias de ski lift. Na Snowbrasil

US$ 785: 4 noites em Bariloche, Cerro Catedral e Circuito Chico. Na Top Brasil

US$ 789: 7 noites entre Bariloche e Buenos Aires. Na New Line

US$ 1.079: 5 noites em Santiago com passeios aos centros de esqui de Valle Nevado, Portillo e El Colorado. Na Giampá

US$ 1.521 : 7 noites entre Bariloche, Circuito Chicco. Na Costa Brava

US$ 1.540: 7 noites entre Bariloche e Buenos Aires com Circuito Chico, Cerro Campanário, Cerro Catedral. Na Fênix

US$ 1.547: 7 noites em Colorado. Na Canaus

US$ 1.814: 7 noites entre Bariloche, Cerro Catedral e Cerro Campanario. Na Sem Fronteiras

US$ 1.839: 7 noites de esqui no fim do mundo, em Ushuaia (Cerro Castor). Na Natural Mar

US$ 2.320 em Las Leñas incluindo voos internos, Traslados, 7 noites com hotel, ski lift e seguro viagem. Na Snowbrasil

US$ 2.680: 11 dias na Patagônia, El Calafate, Ushuaia e Buenos Aires. Na Freeway

US$ 2.871: 7 noites em Las Leñas no Hotel Aries, com café da manhã e jantar. Na Landscape

U$$ 3.088: 7 noites em Las Leñas. Na Interpoint

US$ 3.355: 5 noites em Bariloche no hotel 5 estrelas Lla Llao Hotel & Resort. Nos trechos internacionais em classe executiva e nos domésticos em classe turística. Na Judy & Associates

US$ 7.119: 7 noites entre Buenos Aires e Bariloche. Na Marsans Brasil

Chile

US$ 621: 3 noites em Farellones. Na TAM Viagens

US$ 911: 3 noites no Centro de esqui de Farellones, perto de Santiago. Na Pomptur

US$ 1.079: 4 noites em Santiago com excursão ao Valle Nevado. Na New Line

US$ 1.272: 5 noites em Santiago e Puerto Natales, Parque Nacional Torres del Painel. Na Top Brasil.

US$ 1.137: 4 noites em Pucón . Na Filhos da Terra

US$ 1.339: 7 noites em Villa La Angostura. Na Canaus

US$ 1.489: 6 noites entre Santiago, Puerto Montt, Puerto Varas e Torres Del Paine. Na Raidho

US$ 1.618: 5 noites em Santiago, com centros de esqui El Colorado, Valle Nevado, La Parva, incluindo ski lift. Na ADVtour

US$ 1.632: 5 noites esquiando no Vulcão Osorno. Na Pisa Trekking

US$ 1.698: 7 noites em Portillo com 4 refeições diárias. Na Landscape

US$ 2.362: 12 noites entre Santiago, Puerto Varas, Peulla, Bariloche e Buenos Aires. Na Fênix

US$ 2.900: 7 noites em Portillo, com ski lift. Na Teresa Perez Tours

US$ 3.464: 7 noites no Hotel Portillo com pensão completa e ski lift. Na Ski Brasil