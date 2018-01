Pacotes de esqui nas montanhas do Chile e da Argentina

No Viagem desta semana apresentamos uma visita às principais estações de esqui do Chile e da Argentina. A neve já caiu e as pistas estão fresquinhas esperando por seu esqui ou snowboard. Veja opções de pacotes para descobrir as melhores estações da América do Sul. Os preços incluem aéreo desde São Paulo.

CHILE

Portillo

US$ 999: 4 noites em Santiago (com café) com passeios de dia inteiro para esquiar em Valle Nevado e Portillo. Equipamentos, aulas etc cobrados no local Na Giampá

US$ 1.553: 5 noites em Santiago com café da manhã ,traslado de chegada e saída,excursão a Portillo e Valle Nevado sem almoço,(Não Inclui aluguel de equipamentos e acesso ao meio de elevação), Seguro viagem. Na Top Brasil Turismo

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

US$ 2.269: 7 noites de hospedagem com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) – sem bebidas e uso dos meios de elevação de uso ilimitado. Na Snowtime

US$ 2.544: 7 noites de hospedagem com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) – sem bebidas, (grátis 1 criança até 12 anos) e passes de teleférico. Reservas: NS Tour SKINET

US$ 4.453: 7 noites esquiando em Portillo, com hospedagem no Hotel Portillo, com pensão completa, uso ilimitado dos meios de elevação, traslados privados e cartão de assistência de viagem. Na SKIBrasil

Valle Nevado

US$ 992.00: 3 noites com aéreo, passeio de dia inteiro para Valle Nevado, seguro viagem Soft Travel

US$ 1.008: 06 dias entre Santiago / Valle Nevado / Farellones / El Colorado. Na Filhos da Terra

US$ 1.381: 5 noites esquiando em Santiago, com café da manhã diário, passagem aérea desde São Paulo, passeios por Santiago e Vale Nevado, acesso a sala VIP Pacific Club, traslado e seguro viagem. Na Adventure Club

US$ 1.460: 5 noites esquiando no Valle Nevado, Portillo e El Colorado, com café da manhã, hotel em Santiago e tours para os centros de esqui. Na Pisa Trekking

US$ 1.988: 7 noites em Valle Nevado, hotel Tres Puntas com meia pensão, passagem São Paulo/Santiago/São Paulo, traslados, meios de elevação e assistência viagem. Na Maktour

US$ 2.180: 5 noites esquiando no Valle Nevado, com café da manhã, aluguel de equipamentos, meios de elevação e tour na vinícola Concha y Toro. Na Pisa Trekking

US$ 4.748: 7 noites esquiando em Valle Nevado, com hospedagem no Hotel Valle Nevado, com meia pensão e après-ski, uso ilimitado dos meios de elevação, traslados e cartão de assistência de viagem. Na SKIBrasil

US$ 6.002: 7 noites esquiando em Valle Nevado, com café da manhã e jantar, coquetel de boas vindas, après ski, acesso ilimitado às pistas de Valle Nevado (passe de acesso aos meios de elevação), acesso ao fitness com sauna e sala de ginástica, acesso à piscina aquecida ao ar livre, sala de jogos, pub e atividades de animação, jardim de infância, guarda esqui, cartão de assistência viagem. Na Interpoint

Chillán

US$ 2.084: 7 noites por pessoa em quádruplo no Hotel Pirimahuida de 24-31/8/2013, esquiando em Termas de Chillan, com pensão completa, passe de teleférico somente para iniciantes, transfers in/out desde o Aeroporto de Concepcion, transfers diários para as pistas, passagem aérea. Na NS Tour SKINET

US$ 2.829: 7 noites no Gran Hotel com pensão completa, com aéreo, trem Santiago/ Chillan / Santiago, trasnfer regular estação de trem / hotel / estação de trem, 7 tickets de ski para pista El Bosque. Na Snowtime

US$ 4.021: 7 noites esquiando em Chillán, com hospedagem no Gran Hotel, com pensão completa, uso ilimitado dos meios de elevação em pista iniciante, aluguel de equipamento de esqui, oito horas de aula para iniciantes, traslados e cartão de assistência de viagem. Na SKIBrasil

Corralco

US$ 2.629: 7 dias esquiando em Corralco, com meia pensão, passe de teleférico, transfers in/out desde o Aeroporto de Temuco, passagem aérea. Na NS Tour SKINET

US$ 3.964: 7 noites esquiando em Corralco, com hospedagem no Valle Corralco Hotel& Spa, com pensão completa, uso ilimitado dos meios de elevação ou um passeio por dia, aluguel de equipamento de esqui ou snowboard, duas horas de aula de esqui coletivas às segundas, quartas, sextas e domingos e cartão de assistência de viagem. Na SKIBrasil

ARGENTINA

Chapelco

US$2098: 7 noites esquinado em Chapelco, com hospedagem e café-da-manhã no Patagonia Plaza, com traslados ao Cerro Chapelco e skipass. Na Abreu

US$ 2.332: 7 noites esquiando em Chapelco, com hospedagem no Hotel La Cheminee, com café da manhã, uso ilimitado dos meios de elevação, traslados e cartão de assistência de viagem. Na SKIBrasil

US$ 2.401: 07 noites de hospedagem com café da manhã, passagem aérea S.Paulo/Bariloche/S.Paulo, traslados Bariloche/San Martin de Los Andes/Bariloche, traslados diários ao Cerro Chapelco, uso ilimitados dos meios de eleveção, seguro viagem. Na Sem Fronteiras

Cerro Castor – Ushuaia

US$ 1.755: 7 noites esquiando em Ushuaia, com café da manhã diário, tour pelo Parque Nacional Terra do Foco, Glaciar Perito Moreno, safári náutico, ticket para o Cerro Castor, passagem aérea desde São Paulo, traslado e seguro viagem. Na Adventure Club

US$ 1.844: aéreo, 7noites Hotel Boutique Los Naranjos com café da manhã, esquiando em Cerro Castor com 3dias de Aluguel Equipamento Completo Junior (Esquis, botas, bastões), Passe meios de elevação Cerro Castor 3dias, transfer in/out, transfer hotel/centro ski Cerro Castor/hotel, Seguro Viagem Internacional (Básico). Na Terra Mater Expedições

US$ 1.745: 7 noites esquiando em Cerro Castor, com hospedagem no Hotel Las Hayas, com café da manhã, uso ilimitado dos meios de elevação, traslados e cartão de assistência de viagem. Na SKIBrasil, skibrasil.com.br

US$ 1.830: 4 noites esquiando no Cerro Castor, com café da manhã, transfers e passeio em motos de neve. Na Pisa Trekking

US$2.016: 7 noites esquiando em Ushuaia, com hospedagem e café-da-manhã no Cilene del Faro, com traslados para o Cerro Castor e skipass. Na Abreu,

Villa la Angostura / Cerro Bayo

US$ 2.588: 7 noites esquiando em Cerro Bayo, com hospedagem no Hotel Las Balsas, com café da manhã, uso ilimitado dos meios de elevação, traslados e cartão de assistência de viagem. Na SKIBrasil,

Las Leñas

US$ 1.812: 7 noites em Las Leñas, hotel Escorpio com café da manhã, passagem Buenos Aires/Las Leñas/Buenos Aires, traslados, meios de elevação e assistência viagem. Na Maktour

US$ 2.165: 7 noites por pessoa em duplo no Hotel Escorpio de 17-24/8/2013, esquiando em Las Leñas, com café da manhã, transfers in/out desde o Aeroporto de Malargue, passagens aéreas (ñ incluir os pernointes em Buenos Aires). Na NS Tour SKINET

US$ 2.408: apartamento duplo Hotel Scorpio: 7 noites esquiando em Las Leñas, passagem aérea de classe econômica em voo fretado, traslados regulares do aeroporto para o hotel, com café da manhã, ski noturno, aulas para todas as idades, passeios de teleférico, uso ilimitado dos meios de elevação (ski lift) e cartão de assistência viagem.Programação de 27/07 a 03/08 inclui festas com Dj Ronaldo Gasparian, festas diárias, e realização do campeonato brasileiro de ski que todos podem participar. Na Snowtime Tour

US$ 3.106: 7 noites esquiando em Las Leñas, com hospedagem no Hotel Escorpio, com meia pensão, uso ilimitado dos meios de elevação, traslados privados e cartão de assistência de viagem. Na SKIBrasil, skibrasil.com.br

US$ 3.350: apartamento duplo Hotel Pìscis (5 estrelas): 7 noites esquiando em Las Leñas, passagem aérea de classe econômica em voo fretado, traslados regulares do aeroporto para o hotel, com café da manhã, ski noturno, aulas para todas as idades, passeios de teleférico, uso ilimitado dos meios de elevação (ski lift) e cartão de assistência viagem. Na Interpoint

US$ 3.376: apartamento hotel Virgo: 7 noites esquiando em Las Leñas, passagem aérea de classe econômica em voo fretado, traslados regulares do aeroporto para o hotel, com café da manhã, ski noturno, aulas para todas as idades, passeios de teleférico, uso ilimitado dos meios de elevação (ski lift) e cartão de assistência viagem. Na Skibrasil Tour

US$ 4.850: 7 noites esquiando em Las Leñas, com meia pensão , Hotel Piscis, uso ilimitado de meios de elevação. Tereza Ferrari Viagens

Bariloche

US$ 1.398: 7 noites em Bariloche, com hospedagem no hotel Tres Reyes, café da manhã, mais passagem aérea, traslados, passeios no Circuito Chico e no Cerro Catedral (ascensão não incluída), assistência no embarque e cartão assistência. Na Visual Turismo

US$ 1.814: 7 Noites em Bariloche com café da manhã,traslados de chegada e saída, excursão Cerro Catedral (não inclui ascensão) duração de meio dia, excursão ao circuito Chico (ascensão ao cerro campanário) com duração de meio dia,5 dias de aluguel de roupa especial de neve.entrada no cassino e seguro viagem. Na Top Brasil Turismo

US$ 2.692: 7 noites esquiando em Cerro Catedral, com hospedagem no Hotel Village Catedral, com café da manhã, uso ilimitado dos meios de elevação, traslados privados e cartão de assistência de viagem. Na SKIBrasil