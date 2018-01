Pacotes Ilhas Cayman

Nas Ilhas Cayman, o investimento em dias tranquilos, em meio a preciosidades naturais e gastronomia sofisticada, não corre qualquer risco.Ou melhor, apenas um: o de você querer ficar. Veja abaixo pacotes para o arquipélago, que está na capa do Viagem desta terça-feira (30). Os valores são por pessoa, com aéreo para Grand Cayman, passeios e acomodação em quarto duplo:

US$ 1.357: 7 noites no Gran Cayman Marriott. Na Nascimento

US$ 1.910: 6 noites na Ilha de Grand Cayman. Na Top Brasil

US$ 1.939: 6 noites em Grand Cayman. Na Sem Fronteiras

US$ 1.997 : 3 noites nas Ilhas Cayman, no hotel Ritz Carlton, com snorkeling eco-adventure com a equipe de Jean-Michel Cousteau. Na Interpoint

US$ 2.389: 6 noites em Grand Cayman com café, traslado e seguros. Na Giampá

US$ 2.392: 6 noites nas Ilhas Cayman. Na ADVtour

US$ 2,538: 5 noites no Hotel Grand Cayman Marriott Beach Resort. Na Taks Tour

US$ 2.945: 6 noites no Sunshine Suites Resort. Na Zupper

US$ 8.453: 4 noites em Grand Cayman no The Ritz-Carlton, em apartamento frente mar e aéreo em classe executiva. Na Selections

US$ 10.200: 5 noites para duas pessoas no Grand Cayman Marriott Resort. Na Tereza Ferrari