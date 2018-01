Pacotes para a África do Sul

Bruna Tiussu

As montanhas da Cidade do Cabo, as praias de Durban, o agito de Johannesburgo, os safáris pela savana africana ou tudo isso junto combinado em uma só viagem. Abaixo, veja sugestões de pacotes que levam à África do Sul – os preços são por pessoa, com aéreo e hospedagem em quarto duplo:

US$ 1.267: 4 noites no Kruger Park. Na Taks Tour

US$ 1.664: 6 noites na Cidade do Cabo. Na Judy & Associates

US$ 1.695: 5 noites (Johannesburgo e Cidade do Cabo). Na Soft Travel

US$ 1.820: 5 noites na Cidade do Cabo. Na Submarino Viagens

US$ 1.920: 5 noites em Johannesburgo. Na Americanas Viagens

US$ 2.080: 5 noites em Durban. Na Shoptime Viagens

US$ 2.128: 6 noites (Kruger Park, Cidade do Cabo e Johannesburgo). Na Raidho

US$ 2.299: 6 noites (Cidade do Cabo e Kruger Park). Na Atlantic Connection Travel

US$ 2.305: 7 noites (Cidade do Cabo, Johannesburgo e Kruger Park). Na Pisa Trekking

US$ 2.383: 7 noites (Kruger Park, Cidade do Cabo, Johannesburgo). Na Filhos da Terra

US$ 2.399: 8 dias (Sun City, Cidade do Cabo, Johannesburgo). Na Top Brasil

US$ 2.731: 6 noites (Cidade do Cabo, Sun City e Johannesburgo). Na ViajaNet

US$ 2.811: 7 noites (Cidade do Cabo, Pilanesberg Park, Sun City e Johannesburgo. Na Ambiental

US$ 2.812: 7 noites (Cidade do Cabo, Pilanesberg Park e Sun City). Na Terra Mater

US$ 2.952: 7 noites (Cidade do Cabo, Kruger Park). Na Freeway

US$ 3.044: 5 noites (Kruger Park, Cidade do Cabo). Na Intravel

US$ 3.590: 3 noites (Cidade do Cabo, Pretória e uma noite a bordo do Blue Train). Na TT Operadora

US$ 3.758: 9 noites (Cidade do Cabo, Sun City, Johannesburgo e Kruger Park). Na CVC

US$ 4.400: 8 noites (Kruger Park, Johannesburgo, Sun City, Cidade do Cabo). Na Tereza Ferrari

US$ 4.549: 6 noites (Kruger Park e Cidade do Cabo). Na Abreu

US$ 4.660: 6 noites (Cidade do Cabo, Kruger PArk, Johannesburgo). Na Interpoint

US$ 4.690: 10 noites (Cidade do Cabo, Kruger PArk, Johannesburgo). Na HR Viagens

US$ 5.195: 9 noites (Cidade do Cabo, Sun City, Kruger Park e Johannesburgo). Na Queensberry

US$ 5.558: 10 dias a bordo do Silver Wind, passando por Port Elizabeth, Durban, Cidade do Cabo e Maputo, em Moçambique. Na Pier 1 Cruise

US$ 5.639: 8 noites (Johannesburgo, Sun City, Cidade do Cabo e duas noites a bordo do Rovos Rail). Na Maktour

US$ 8.150: 9 dias (Cidade do Cabo, Franschhoek, Kruger Park e Johannesburgo). Na Teresa Perez