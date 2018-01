Pacotes para a Antártida

Está planejando uma viagem diferente neste verão? Confira os pacotes para ir à Antártida. Valor mínimo por pessoa, em cabine dupla:

US$ 5.360: Nove noites no navio M/V Ushuaia, com guias falando inglês e espanhol e todas as refeições incluídas. Válido para saídas do dia 29 de fevereiro. Inclui aéreo. Com a Terra Matter

US$ 6.190: 12 noites, sendo dez no navio Antarctic Explorer (Quark Expeditions), com todas as refeições, além de uma em Buenos Aires e outra em Ushuaia, com café da manhã. Inclui ainda aéreo desde São Paulo e seguro-viagem. Válido para saída de 29 de fevereiro. Com a Filhos da Terra

US$ 6.970: Dez noites no navio MS Clipper Adventure com todas as refeições e uma noite em Ushuaia, com café da manhã. Inclui aéreo desde São Paulo. Válido para saídas em dezembro de 2011. Na Pisa Trekking

US$ 7.399: Dez noites no navio Antarctic Dream com todas as refeições incluídas, além de aéreo. Válido para saídas de 25 de fevereiro a 15 de março. Na Interpoint

US$ 8.999: Dez noites no navio Antarctic Dream com todas as refeições incluídas, além de aéreo e seguro-viagem. Válido para saída de 25 de fevereiro

US$ 9.348: Dez noites no navio Antarctic Dream, com todas as refeições incluídas. Inclui aéreo e seguro-viagem. Válido para saídas em 5 e 15 de fevereiro. Com a Maktour

US$ 9.840: Dez noites no navio ecológico L’Austral. Sem aéreo. Válido para qualquer saída. Na Qualitours

US$ 11.0005: Sete noites no navio Antarctic Dream com refeições incluídas, mais duas noites de hospedagem (uma em Ushuaia, Argentina, e outra em Punta Arenas) com café da manhã. Inclui aéreo desde São Paulo e aéreo de e para Punta Arenas à Península Antártica, onde ocorre o embarque no navio, além de traslados e seguro-viagem. Válido para saídas entre 22 de dezembro e 28 de janeiro. Com a Friends in the World