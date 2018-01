Pacotes para a Califórnia

Mesmo com passar das décadas, a Califórnia soube como preservar sua aura cool e tem atrações de sobra nos arredores de Los Angeles. Desde o agito de Hollywood até a calma de Santa Barbara e as lojinhas de Santa Monica. Confira opções de pacotes para as principais cidades da região de Los Angeles. Os valores são por pessoa, com aéreo e hospedagem em quarto duplo:

US$ 1.339: 5 noites em Los Angeles. Na Top Brasil

US$ 1.481: 7 noites em Los Angeles. Na Sem Fronteiras

US$ 1.520: 6 noites em Los Angeles. Na Eden Tours

US$ 1.733: 5 noites em Beverly Hills (Los Angeles), com aluguel de carro e city tour. Na Giampá

US$ 1.849: 7 noites entre Los Angeles, Sta. Barbara e Sta. Monica. Na Natural Mar

US$ 1.975: 8 noites entre Los Angeles, Santa Barbara e São Francisco. Na Soft Travel

US$ 1.998: 7 noites entre Los Angeles, Santa Mônica, Santa Barbara e Ojai. Na ADVTour

US$ 2.190: 5 noites em Los Angeles com Disneyland. Na Monark

US$ 2.340: 7 noites em Los Angeles com carro e duas Baladas. Na Destination For Fun

US$ 2.391: 8 dias entre San Francisco, Carmel, Santa Maria e Los Angeles. Na Designer Tours

US$ 2404: 5 noites em Los Angeles. Na Canaus

US$ 2.847: 7 noites entre Los Angeles, Grand Canyon e Las Vegas. Na Landscape

US$ 3.143: 12 noites entre Los Angeles, Yosemite, São Francisco e Santa Maria. Na Friends in the World

US$ 6.110: 13 noites entre San Francisco, Yosemite National Park, Monterey, Carmel, Santa Bárbara, Rota Panorâmica do Pacífico, Santa Mônica, Los Angeles e Las Vegas. Na Queensberry