Pacotes para a Croácia

Nos últimos anos a Croácia despontou como um destino de peso para fazer concorrência às ilhas gregas e às praias italianas e espanholas do Mediterrâneo. Conhecido por não ser tão caro quanto, porém tão belo quanto às concorrentes, a costa croata do Mar Adriático tem atraído cada vez mais visitantes. No Viagem de hoje você descobre mais sobre a Croácia. Confira também opções de pacotes para as principais cidades e balneários do país. Os valores são por pessoa, com aéreo e hospedagem em quarto duplo. Mais abaixo, opções de cruzeiro:

US$ 2.340: 7 noites em Zagreb, Zadar, Split e Dubrovnik. Na Tereza Ferrari

US$ 2.620: 7 noites visitando Zagreb, Split e Dubrovnik e Lagos de Plitvice. Na Giampá

US$ 2.690: 7 noites entre Zagreb, Split, Dubrovnik e Plitvice. Na Polvani

US$ 2.761: 7 noites em Dubrovnik, Rijeka, Split, Zagreb, Plitvice. Na New Line

US$ 2.916: 7 noites entre Zagreb, Split, Dubrovnik, Plitvice. Na Destination For Fun

US$ 3.083: 7 noites entre Dubrovnik, Split, Opatija e Zagreb. Na Marsans Brasil

US$ 3.150: 7 noites entre Zagreb, Rijeka, Split, Dubrovnik,Plitvice Jezera. Na Top Brasil

US$ 3.182: 10 dias entre Dubrovnik, Rijeka, Split, Zadar, Zagreb. Na Filhos da Terra

US$ 3.182: 7 noites entre Zagreb, Rijeka, Split, Dubrovnik e Plitvice Jezera. Na Friends in the World

US$ 3.211: 7 noites entre Dubrovnik, Plitvice Jezera, Rijeka, Split e Zagreb. Na Sem Fronteiras

US$ 4.350: 12 noites entre Croácia e República Checa. Na Flot

US$ 5.185: 13 noites entre Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Split, Opatija e Liubliana. Na TT Operadora

US$ 5.473: 9 noites entre Zagreb, Split, Hvar e Dubrovnik. Na Interpoint

US$ 10.225: 8 noites entre Zagreb, Hvar e Dubrovnik. Na Judy

US$: 14.535: 7 noites entre Zagreb, Plitvice, Split, Trogir, Mostar e Dubrovnik. Na Raidho

US$ 15.226: 8 dias e 7 noites entre Dubrovnik, Mjlet, Hvar, Brac e Split. Na Butterfield & Robinson

Cruzeiros

US$ 1.020: 7 noites no navio Splendour of the Seas, com parada em Dubrovnik. Roteiro: Veneza e Bari (Itália), Corfu, Míkonos e Atenas (Grécia); Dubrovnik (Croácia) e Veneza. Na Royal Caribbean. Sem aéreo. Aéreo a partir de US$ 852 Via Lufthansa

US$ 2.099: 10 noites de cruzeiro no recém-inaugurado Riviera, saindo de Roma, passando por Monte Carlo, Cinque Terre, Florença, Amalfi, Taormina (Itália), Corfu (Grécia), Kotor (Montenegro), Dubrovnik (Croácia) e Veneza (Itália). Na Oceania Cruises