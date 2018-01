Pacotes para a Islândia

Gelada e misteriosa por natureza, a Islândia tem elementos de sobra para ser um destino surpreendente de férias. Vulcões ativos, piscinas de águas termais, sol da meia-noite e a inexplicável aurora boreal são alguns dos atrativos que fazem a ilha do norte do Atlântico um lugar inigualável. No Viagem desta terça-feira (7) você descobre tudo sobre este paraíso gelado. Aqui, separamos opções de pacotes terrestres e cruzeiros, os preços são por pessoa, em quarto duplo.

€ 1.247: 7 noites (de 18/11 a 25/11) no Arctic Comfort Hotel em Reykjavik(3 estrelas) (sem aéreo). No Submarino Viagens

€ 2.556: 7 noites entre Reykjavík, Akureyri, Egilsstadir, Höfn e Hella (sem aéreo). Na Tereza Ferrari Viagens

€ 2.966: 9 dias/6 noites entre Reykjavik, Thingvellir, Geysir, Gullfoss, vulcão Eyjafjallajökull, Skaftafell, Jokulsarlon, Hveragerdi e Lagoa Azul (com aéreo). Na Natural Mar Turismo

€ 2.993: 7 noites de cruzeiro na Islândia a bordo de um luxuoso navio da Ponant (Le Boréal ou Le Soleal), com passagem por destinos como Reykjavik, Grundarfjordur, Grimsey Island, Akureyri, Isafjordur e Heimaey. Inclui pensão completa com bebidas (sem aéreo). Na Selections

US$ 3.948: 7 noites de cruzeiro all inclusive saindo de Reykjavik, visitando Grundarfjordur, Grimsey Island, Akureyri, Isafjordur e Heimaey (sem aéreo). Na Qualitours Cruises & Tours

€ 4.678: 4 noites entre Reykjavik e Hella (com aéreo). Na Meu Mundo Viagens

US$ 6.750: 12 dias entre 17 de agosto de 2016 a 29 de agosto de 2016 (sem aéreo). Na Silversea Cruises

€ 7.258: 8 dias, sendo 4 noites em Reykjavik, no 101 Hotel, 3 noites em Hella, no Hotel Ranga Luxury Resort & Dinning (sem aéreo). Na Teresa Perez Tours