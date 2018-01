Pacotes para a Toscana

Famosa pelo sol, pela gastronomia e por seus vinhos, a Toscana continua despertando a imaginação dos viajantes. No Viagem desta terça-feira, 9 de outubro, você encontra uma reportagem completa sobre alguns cantinhos não muito divulgados desse clássico destino turístico. Saiba como se embrenhar por uma Toscana legítima e que foge das belíssimas – porém lotadas – Pisa, Florença, Siena e San Gamingnano. Confira também opções de pacotes para as principais cidades e balneários do país. Os valores são por pessoa, com aéreo e hospedagem em quarto duplo.

€ 772: 10 dias entre Siena, Florença, Veneza e Roma. Na Flytour

US$ 1.990: 7 noites entre Roma,Siena, Asciano,Florença, Lucca, Livorno, San Giminiano, Arezzo, Perugia, Assis. Na Top Brasil

US$ 1.994: 7 noites de hospedagem no Hotel Laticastelli com café da manhã, 7 diárias de carro. Na ADVtour

US$ 2.060: 5 noites entre Roma, Siena e Florença, hospedagem com café da manhã, city tour em Roma, Orvieto e Florença. Na Nascimento

US$ 2.146: 7 noites entre Roma, Siena, Florença, Toscana e Veneza. Na Flot

US$ 2.152: 4 noites entre Florença e San Gimigniano, com hospedagem no Laticastelli Country Relais. Na Bon Voyage

US$ 2.700: 7 noites entre Siena e Roma no Hotel Laticastelli. Na Maktour

US$ 2971: 10 noites passando por Assis, Capri, Florença, Nápoles, Roma, Toscana, Siena, Sorrento, Veneza, Montepulciano, Pompeia, Pádua. Na New Line

US$ 5.438: 6 noites em Siena, Serre di Rapolano e Vale D Orcia, com pensão completa e pernoites em Castelos e Hotéis de Luxo, os passeios são de bicicleta. Na Pisa Trekking

US$ 18.478: 9 dias para um casal entre Roma, San Casciano Dei Bagni, Siena, San Gimignano e Florença. Aéreo em classe executiva, hospedagem em hotéis 5 estrelas e locação de um Mercedes Classe C. Na Tereza Ferrari