Pacotes para a Turquia

Cenário da nova novela de Glória Perez, Salve Jorge, a Turquia mistura ocidente e oriente e conta com atrações turísticas que variam de tours religiosos a passeios de balão. Na reportagem do Viagem desta terça, 16 de outubro, você conhecerá o Museu ao Ar Livre de Göreme, as cidades subterrâneas da Capadócia e a bailarina brasileira que, de tanto sucesso na região, terá sua história contada na nova trama das 21h. Separamos alguns pacotes para as principais cidades. Os valores são por pessoa, com aéreo para Istambul e acomodação em quarto duplo:

– US$ 1.722: 7 noites entre Istambul e Capadócia. Na Sem Fronteiras Viagens e Aventuras.

– US$ 1.987: 9 noites entre Istambul, Capadócia Pamukkale e Kusadasi. Na Kangaroo Tours.

– US$ 2.000: 6 noites entre Istambul e Capadócia. Na Pisa Trekking.

– US$ 2.066: 6 noites entre Istambul e Capadócia. Na Giampá.

– US$ 2.097: 8 noites entre Istambul, Ancara, Capadócia, Konya, Egridir, Pamukkalle, Kusadasi, Izmir e Bandirma. Na Natural Mar Turismo.

– US$ 2.180: 6 noites entre Istambul e Capadócia. Na TT Operadora.

– US$ 2.220: 8 noites entre Istambul, Capadócia, Pamukkale e Kusadasi. Na Freeway Brasil.

– US$ 2.260: 6 noites entre Istambul e Capadócia (Göreme). Na Ambiental Viagens.

– US$ 2.384: 6 noites entre Istambul e Capadócia. Na ADVtour.

– US$ 2.552: 7 noites entre Istambul, Capadócia, Pamukkale e Kusadasi. Na New Line Operadora.

– US$ 2.591: 5 noites em Istambul. Na Stella Barros.

– US$ 2.806: 9 noites entre Istambul, Capadócia, Kusadasi e Pamukkale. Na Vetebrasil.

– US$ 2.850: 6 noites entre Istambul e Capadócia, com visitas a Göreme e Urgup. Na Taks Tour Operadora.

– U$ 3.038,75: 11 noites entre Istambul, Ancara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Kusadasi, Pérgamo e Canakkale. Na Adventure Club.

– US$ 3.493: 10 noites entre Istambul, Canakkale, Kusadasi, Pamukkale, Capadócia e Ancara com café da manhã. Na Nascimento Turismo.

– US$ 5.210: 6 noites entre Istambul e Capadócia. Na Interpoint Viagens e Turismo.

– US$ 10.500: 12 noites entre Istambul, Capadócia, Pamukkale e Izmir. Na Tereza Ferrari Viagens.