Pacotes para baladas no exterior

Felipe Mortara

Muitos brasileiros têm optado cada vez mais por passar alguns dias – noites, claro, no exterior à procura de noitadas inesquecíveis (leia mais aqui). Pacotes turísticos sob medida levam baladeiros a cruzar oceanos (ou passar dias neles) em busca das melhores festas, do público mais animado e de boas histórias para contar. Veja abaixo algumas opções (os preços são por pessoa e a partir dos valores mencionados, variando de acordo com o tipo de acomodação) com destinos para todos os gostos:

Spring Break Cancún

US$ 2.225: passagem aérea, 7 noites no hotel Oasis Cancun, sete ingressos para baladas, city tour. Na Spring Break Viagens

US$ 2.358: passagem aérea, 7 noites no hotel Oasis, ingressos, city tour e traslados. Na Giampá

Spring Break Cancún + Ultra Music Festival Miami

US$ 2.898: com passagens aéreas São Paulo-Cancún-Miami-São Paulo. Baladas em Cancún e Miami. Não inclui ingresso para o UMF. Na Spring Break Viagens

Miami Party Summer Play

R$ 3.700: 3 noites no Miami Party Summer Play, em Miami, entre 8 e 10 de outubro. Sem passagem aérea. Na Blue Ticket

R$ 3.860: 3 noites com hospedagem e acesso a três clubes fechados de Miami. Sem passagem aérea. Na BWT

Festival Creamfields – Buenos Aires

R$ 1.641: de 10 a 13 de novembro de 2011. 3 noites, aéreo, hotel, city tour e ingresso. Na BWT

US$950: 4 dias, aéreo, hotel c/ café da manhã, ingresso. Na Groove Tour

Ilha de Hvar – Croácia

US$ 2.768: passagem aérea, 6 noites no Hotel Grand Beach Resort, 4 ingressos para baladas. Na Spring Break Viagens

Ibiza

US$ 2.772: passagem aérea, 6 noites no hotel Balansat Ibiza, seis baladas. Com a Spring Break Viagens

US$2980: festas de encerramento temporada 2012, saídas dias 21, 22, 23, 24 e 25 de setembro. Aéreo, ingressos para principais clubes. Na Groove Tour

Cruise Groove – Miami

US$ 2.275: 3 noites a bordo, mais 4 noites no hotel Howard Johnson Dezerland em Miami Beach, pool party e duas baladas na cidade. Na Spring Break Viagens

Mochilão CI Baladas

€ 1.888: 17 noites em Berlim, Amsterdã, Londres, Paris, Barcelona e Ibiza. Sem parte aérea e ingressos para os clubes. Na CI

Yacht Week no Mediterrâneo

US$3.100: uma semana a bordo de iates circulando pelas ilhas e festas da Grécia, Ibiza, Croácia e Leste Europeu. Na Groove Tour