Pacotes para conhecer a Ucrânia

As páginas do Viagem te encheram de vontade de descobrir os mistérios e eencantos da Ucrânia? Veja opções de pacotes – passagem aérea e hospedagem estão incluídas*.

US$ 1.350: 3 noites em Kiev com aero e hospedagem. Na Top Brasil

US$ 1.640: 2 noites em Kiev, 2 noites em Yalta com café da manhã, todos os traslados, 2 jantares e 2 almoços durante o tour, vôo interno de Kiev para Yalta. Na Friends in the World

US$ 2.068: 6 noites em Kiev. Na CI

US$ 2.480, por casal: 4 noites no Hotel Opera em Kiev com café da manhã e taxas. Na Tereza Ferrari

US$ 2.590: 7 noites entre Simferopol e Popovka. Na Atlantic Connection

US$ 2.990: 10 noites entre Kiev, Lviv e Odessa. Na Atlantic Connection

US$ 3.379: 7 noites entre Odessa, Sebastopol, Ialta e Kiev; aéreo; café da manhã e seis jantares; visitas panorâmicas; ruínas gregas de Quersoneso. Na New Line

US$ 3.784: 7 noites entre Kiev, Simferopol, Yalta e Odessa. Todos os vôos, traslados + passagem de trem (Yalta – Odessa) + city tours + 7 refeições. Na Sem Fronteiras