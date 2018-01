Pacotes para Costa Rica

Para se aventurar em esportes radicais, explorar a natureza e relaxar em praias caribenhas ou do Pacífico. Leia mais sobre as atrações da Costa Rica aqui – e confira abaixo opções de pacotes (preço por pessoa, com aéreo e em quarto duplo) que levam ao país:

US$ 1.113: 5 noites, com café. Na Flot

US$ 1.118: 5 noites, com café. Na Takstour

US$ 1.120: 7 noites, com café. Na Submarino

US$ 1.317: 6 noites. Na Sem Fronteiras

US$ 1.477: 7 noites, com café e aluguel de carro. Na Eden Tours

US$ 1.504: 6 noites, com café e aluguel de carro. Na Venturas e Aventuras

US$ 1.519: 6 noites, com aluguel de carro. Na Beeline

US$ 1.520: 6 noites, com café, com aluguel de carro. Na ADVtour

US$ 1.593: 7 noites, com café. Na Intravel

US$ 1.796: 4 noites, com café e passeios. Na Chão Nosso

US$ 1.796: 4 noites, com café e passeios. Na Freeway

US$ 1.854: 8 noites, com café e passeios. Na MK Travel

US$ 1.896: 7 noites, com refeições, passeios e guia em espanhol. Na Friends in the World

US$ 1.941: 7 noites, com café e passeios. Na New Age

US$ 1.962: 6 noites, com café e passeios. Na Filhos da Terra

US$ 2.077: 9 noites, com passeios. Na Maktour

US$ 2.078: 7 noites, com café e passeios. Na CVC

US$ 2.360: 4 noites, com sistema all inclusive. Na Tereza Ferrari

US$ 2.500: 7 noites, com café e passeios. Na Ambiental

US$ 2.700: 8 noites, com passeio. Na ARCR (11-5052-6305)