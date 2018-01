Pacotes para Curaçau

Resort na Praia de Papagayo, em Curaçao. Foto Gustavo Coltri/Estadão

Curaçau é um dos destinos mais dinâmicos do Caribe e reúne belíssimas praias com resorts all-inclusive, além de muita cultura por conta da colonização holandesa. A língua falada por lá, o papiamento, é um convite para descobrir o país, que esconde preciosidades como a praia de Kenepa Grandi e a capital Willemstad. No ‘Viagem’ desta terça-feira (16) voce confere a reportagem completa. E baixo pacotes para conhecer esta joia das Antilhas Holandesas. Os valores são por pessoa, com aéreo para Willemstad, passeios e acomodação em quarto duplo:

US$ 983: 6 noites no The Howard Johnson Curaçao Plaza Hotel & Casino. Na Laselva Viagens

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

US$ 984: 6 noites no Plaza Resort em Curaçau. Na Marsans Brasil

US$ 999: 5 noites em Willemstad no Plaza Hotel Curaçao. Na Taks

US$ 1.102: 7 noites no Hotel Plaza Curaçao. Na Planalto

US$ 1.157: 4 noites em Curaçau. Na Soft Travel

US$ 1.157: 6 noites de hospedagem no Sandton Kura Hulanda Hotel. Na Nascimento

US$ 1.287: 5 noites em Curaçau. Na New Line

US$ 1.291: 6 noites no Renaissance Curaçao Resort & Casino. Pela Maktour

US$ 1.313: 6 noites no Hotel Hilton Curaçao. Na Flytour

US$ 1.387: 6 noites no Hotel Renaissance Curaçao Resort. Na Sem Fronteiras

US$ 1.500: 6 noites em Willemstad, all inclusive. Na Giampá

US$ 1.680: 5 noites em Willemstad. Na BWT

US$ 1.704: 6 noites no Sunscape Curaçao Resort Spa & Casino em Curaçao. Na Megtur

US$ 2.058: 7 noites no Sunscape Curaçao Resort Spa & Cassino, all inclusive. Na CVC

US$ 3.184: 6 noites no Santa Barbara Beach Resort and Golf, all inclusive. Na Marsans Brasil