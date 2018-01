Pacotes para curtir ares tropicais em Okinawa

Japão nem sempre é sinônimo de frio e formalidade. Diferente do resto do país na cultura e no dialeto, Okinawa traduz o orgulho de seu povo não apenas na dança e na música, mas preservando sua história. Confira pacotes para visitar esta ilha com clima tropical no sul do arquipélago.

US$ 1.450: 2 noites, aéreo a partir de Tóquio ou Osaka, parte terrestre. Na Century Travel

US$ 2.788: 5 noites, aéreo desde São Paulo e hotel 4 estrelas. Na CI

US$ 2.876: 5 noites, com aéreo a partir de São Paulo e traslados pela ilha. Na Natural Mar

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

US$ 2.891: 4 noites no Okinawa Port Hotel, com café da manhã e aéreo desde São Paulo. Na Top Brasil

US$ 3.338: 5 noites, com traslados e aéreo a partir de São Paulo. Na Raidho

US$ 3.490: 5 noites, com aéreo desde São Paulo e traslados, em hotel 3 estrelas, sem café. Na Taks Tour