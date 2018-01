Pacotes para curtir as delícias de Maurício

Ficou com vontade de ir curtir o clima quente e amigável de Maurício? Veja opções de pacotes – passagem aérea e hospedagem estão incluídas*.

US$ 2.199: 6 noites com café da manhã e jantar, traslados e seguro. Até 15/9. Atlantic Connection Travel

US$ 2.322,10: 4 noites (29/8 a 2/9) em Maurício com café da manhã e traslados de chegada e partida. Max Travel

US$ 2.763: 6 noites em Maurício com meia pensão, seguro e traslados de chegada e saída. Até 25/9. Viagem Express

US$ 2.980: 7 noites em Maurício com tudo incluído; e 1 em Johannesburgo, com café da manhã. Inclui traslados de e para o aeroporto e seguro. Até outubro. Kangaroo

US$ 2.980: 7 noites em Maurício com pensão completa; e 1 em Johannesburgo com café da manhã. Traslados de e para o aeroporto. Até 30/8. Terramater

US$ 3.026: 1 noite em Johannesburgo com café da manhã; e 5 em Maurício com meia pensão. Inclui traslados de chegada e saída. Até 25/9. Sem Fronteiras

US$ 3.162: 6 noites entre Johannesburgo (café da manhã) e Maurício (meia pensão), traslados de chegada e partida e seguro. Até dezembro. Sonhos A2

US$ 3.174: 4 noites em Maurício e 1 em Johannesburgo, com café da manhã. Até 31/10. Venturas

US$ 3.234: 2 noites em Johannesburgo com café da manhã; e 6 em Maurício, com meia pensão. Traslados dos e para os aeroportos e seguro (para quem tem até 69 anos). Até 23/9. Riviera Operadora

US$ 3.235: 1 noite em Johannesburgo com café da manhã; e 5 em Maurício com meia pensão. Inclui seguro e traslados de e para os aeroportos. Até 30/9. Pisa Trekking

US$ 3.276: 4 noites em Maurício com meia pensão e 1 em Johannesburgo com café da manhã. Inclui traslados e seguro. Nascimento

US$ 3.386: 5 noites em Maurício e 1 em Johannesburgo. Inclui meia pensão em Maurício e café da manhã na África do Sul e traslados dos e para os aeroportos. Até 31/10. Taks Tour

U$ 3.523: 5 noites em Maurício com meia pensão e 1 em Johannesburgo. Até 30/9. Teresa Perez

US$ 3.586: 3 noites na Cidade do Cabo com café da manhã; 1 em Johannesburgo com café da manhã; 4 em Maurício com meia pensão; e 2 na reserva Kapama, com pensão completa e safáris. Inclui seguro e traslados do e para os aeroportos. Filhos da Terra

US$ 3.680: 2 noites em Johannesburgo com café da manhã; e 6 em Maurício com meia pensão. Inclui passeios, traslados de e para o aeroporto e seguro. Até 31/12. Vectra Viagens

US$ 4.990: 7 noites em Maurício com meia pensão, traslados de chegada e partida e seguro. Abreu

* Valores mínimos por pessoa em apartamento duplo.