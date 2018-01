Pacotes para curtir Paul McCartney em Floripa ou no Recife

Paul durante show no Morumbi, em 2010. Foto Ernesto Rodrigues/AE

Felipe Mortara

Cantar o refrão de Hey Jude em coro com milhares de pessoas é uma daquelas sensações que podem ficar marcadas para sempre. E se for na com um ex-Beatle tocando, o Na Na Na pode ficar ainda mais memorável. Pois é essa sensação que poderão experimentar aqueles que forem a Recife ou Florianópolis nos dias 21 e 22, e 25 de abril, respectivamente.

Depois de passar duas vezes pelo País nos últimos dois anos – 2010, em São Paulo e no Rio, em 2011 – Paul McCartney está de volta para dois shows no Nordeste e outro na região Sul (veja o site oficial da turnê On The Run). E, apesar de os ingressos (compre aqui) estarem acabando rapidamente, ainda há pacotes com entradas garantidas, além de aéreo e hospedagem, para ambas apresentações.

Para quem quiser curtir um clima Love, Love, Love em Recife, a MGM Operadora oferece um pacote com ingresso de arquibancada e três noites no Hotel Solar Porto de Galinhas, saindo de São Paulo, a partir de R$ 898. Já a Melhor Viagem tem opções com aéreo e duas noites com preços desde R$ 1.055 (em quarto duplo), com bilhete para o mesmo setor. Na TAM há pacotes com hospedagem no Internacional Palace Lucscim desde R$ 1.500.

Caso já tenha sua passagem fechada, ou esteja em alguma outra capital nordestina facilmente acessível por ônibus ou carro, a Target Tour propõe um pacote terrestre com ingresso para arquibancada superior, duas noites no hotel Vila Rica e uma camisa temática, a partir de R$ 762.

Quem escolher cantar Live and Let Die sob a brisa de Floripa, pode procurar a TURISPOA, que tem opção com aéreo, transfer e uma noite de hotel, saindo de São Paulo. Por R$ 1.247, você curte o show no gramado e ainda pode almoçar uma bela sequência de camarão antes – ou depois – de se esgoelar e tanto cantar. Já a Cativa oferece pacote semelhante por R$ 1.262. Caso queira ir por sua própria conta, a operadora tem pacotes terrestres por R$ 912, com ingresso e uma noite de hospedagem. Agora é só, literalmente, colocar a Band on The Run.

HOTEL INTERNACIONAL PALACE LUCSCIM – RECIFE

Passagem aérea São Paulo/Recife/São Paulo + 01 noite de hospedagem com café da manhã + transfer hotel/Show/hotel + Ingresso setor Gramado

Valor a partir de 10x R$150,30 por pessoa em apto duplo.