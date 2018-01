Pacotes para descobrir a Tunísia

Repleta de mistérios e com um mar extremamente convidativo, a Tunísia tem atrativos de monte e, após ser o estopim da Primavera Árabe, agora respira tranqüilidade. E tem razões de sobra para ser candidata a ser seu próximo destino, pois oferece uma história riquíssima e também os encantos do deserto do Saara, onde é possível dormir em confortáveis tendas e sentir a atmosfera deste intrigante mar de areia. No Viagem desta terça-feira, 17 de abril você lê a reportagem completa. Confira abaixo opções de pacotes que incluem aéreo e hospedagem, sem taxas.

US$: 2.175: 7 noites por Tunis, Cartago, Gafsa, Tozeur, Douz, Matmata, Mareth, D´Jerba, Medenine, Gabes, Sfax, El Jem, Monastir. Na Marsans Brasil

US$: 2.162: 7 noites em Tunis, Bardo, Cartago, Sidi Bou Said, Porto de Kantaoui, Kairouan, Sbeitla, Gafsa. Na Raidho

US$: 2.426: 8 noites passando por Tunis, Hammam Bourguiba, Sousse, Ksar Ghilane, Douz; Tozeur. Na ADVtour

US$: 2.487: 8 noites entre Ain Draham, Bizerte, Bullaregia, Matmata, Metlaoui, Nouiel e Zaafrane. Na Sem Fronteiras

US$ 2.516: 8 noites na rede El Mouradi, com uma noite no acampamento de luxo Yadis Ksar Ghilane. Na New Age

US$: 2.781: 8 noites por Tunis, Bardo , Cartago, Sidi Bousaid ,Bizerte , Tabarka, Hammam Bourguiba. Na Natural Mar

US$: 3.074: 8 noites por Tunis, Cartago, Bizerte, Tabarka, Aind Draham, Bulla Regia. Na Ambiental

US$: 3.200: 10 noites com pensão completa por Tunis, Kaiouran, Tozeur, Acampamento Luxo Saara, Douz, Sfax, El Jem. Na HR Viagens

US$: 4.327: 7 noites em Túnis e na ilha de Jerba com café da manhã, e uma no deserto com pensão completa, motorista e guia em português. Visual Turismo

US$: 4.562: 7 noites entre Cartago, Djerba e Ksar Ghilane. Na Filhos da Terra

Sem aéreo

US$ 2.636, em roteiro de oito noites por Túnis, Sousse, Tozeur e Douz, pensão completa e guia falando inglês ou espanhol. Na Agaxtur