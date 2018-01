Pacotes para Equador e Galápagos

O Equador desperta muita curiosidade, tanto por sua parte continental e a cultura andina, como pela

exuberância do arquipélago de Galápagos. Dos vulcões ao redor de Quito aos bandos de pássaros de pata azul

e tartarugas gigantes, cada visitante vai se impressionar mais com algo distinto. Há um Equador para cada

tipo de viajante, do interessado pela cultura andina ao que quer curtir um cruzeiro pelas Galápagos. Ou os

dois tipos num só. Veja abaixo pacotes com opções de cruzeiros. Os valores são por pessoa, com aéreo para Quito e Galápagos, passeios e acomodação em quarto duplo:

US$ 1.742: 7 noites entre Quito, Galápagos e Guayaquil. Na Fly Tour

US$ 2.086: 5 noites entre Quito e Galápagos. Na Pisa

US$ 2.087: 5 noites entre Quito, Metade do Mundo e Ilhas Galápagos. Na Terra Mater

US$ 2.249: 5 noites entre Quito e ilhas de Santa Cruz e Isabela. Na Adventure Club



US$ 2.514: 7 noites entre Quito, Avenida dos Vulcões e Galápagos. Na Filhos da Terra

US$ 2.582: 6 noites entre Quito, Galápagos, Santa Cruz e Guayaquil. Na Raidho

US$ 2.888: 7 noites entre Quito e Puerto Ayora. Na ADVtour

US$ 2.945: 5 noites entre Quito e o Finch Bay Eco Hotel, em Galápagos. Na Ambiental

US$ 3.084: 2 noites em Guayaquil e 3 noites no Hotel Finch Bay, em Galápagos, com pensão completa. Na Freeway

US$ 3.100: 6 noites entre Quito, Galápagos e Guayaquil. Na Maktour

US$ 3.152: 6 noites entre Quito e Galápados. Na BWT

US$3.178: 7 noites entre Quito e Galápagos. Na Marsans Brasil

US$ 3.699: 8 noites entre Quito e Galápagos com traslados, passeios e quatro excursões. Na Giampá

US$ 4.130: 8 noites entre Quito e Galápagos com 6 noites de acomodação nos hotéis da rede Premium Opuntia Lodges. Na Landscape

US$ 4.850: 6 noites entre Quito Galápagos com pernoite no Safari Camp em Galápagos com meia pensão. Na

Tereza Ferrari

Cruzeiros por Galápagos

US$ 2.704: 5 noites entre Quito, e um cruzeiro no iate Monserrat em Galápagos nas ilhas de Santa Fé,

Plaza Sur e San Cristóbal. Na Adventure Club

US$ 3.284: 7 noites de Cruzeiro entre Quito e Galápagos. Na Raidho

US$ 3.400: 7 noites entre Quito e cruzeiro por Galápagos. Na Climb

US$ 3.709: 7 noites entre Quito Ilhas do Norte. Na Flot

US$ 4.168: 07 noites entre Quito e Cruzeiro em Galápagos. Na ADVtour

US$ 4.209: 7 noites, sendo 3 em Quito e 4 em cabine Main Deck Twin. Na Ambiental