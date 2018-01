Pacotes para esquiar nos Estados Unidos

Vail tem opções para experts e iniciantes. Foto Bruna Tiussu/Estadão

Está à procura de aventura, mas quer fugir do calor? O Viagem desta semana traz uma boa pedida para quem deseja curtir as montanhas nevadas dos Estados Unidos. Confira as opções de pacotes para Aspen, Vail e Mammoth.

ASPEN

US$ 2.480+ taxas: 07 noites em Aspen. Na Snow Brasil

US$ 2.535 + taxa de embarque US$ 108 + taxas resort fee: 7 noites no Aspen Square, na Landscape

US$ 2.599: 07 noites, Estação Aspen. Na Top Brasil

US$ 2.941: 7 noites em Aspen no hotel Sky, com traslados (final de novembro). Na Sem Fronteiras

US$ 3.494: 8 dias e 7 noites no Limelight Hotel + Traslados + 6 dias de ski pass. Carnaval: Saída de São Paulo, em 27 de fevereiro de 2014. Na Abreu

US$ 3.971: 7 noites em Aspen, no Sky Hotel, com seis dias de ski pass e plano de assistência de viagem. Na SKIBrasil

US$ 5.865: 7 noites em Aspen, no hotel The Little Nell, com seis dias de ski pass e plano de assistência de viagem. Na SKIBrasil

VAIL

US$ 1.619: : 07 Noites de Hospedagem em Vail: Evergreen Lodge. Na Riviera

US$ 1.901: 7 noites entre Vail . Na Natural Mar

US$ 2.646: + taxas: 7 noites. Na Snow Brasil

US$ 3.043 (câmbio R$ 2,30 em 11/10/2013) por pessoa (nãoinclui taxas): 7 noites em duplo em Vail + 6 dias de ski lift + passagem aérea para o período de 05/1 a 06/2/2014. Na NS Tour

US$ 3.255 + taxa de embarque US$ 108 + taxas resort fee: 7 noites no Lodge at Vail na Landscape

US$ 4.007: 8 dias/7 noites no The Sebastian + Traslados + 6 dias de ski pass. Carnaval: Saída de São Paulo, em 27 de fevereiro de 2014. Na Abreu

US$ 4.425: 7 noites em Vail, no hotel The Sebastian, com o Epic Pass (passe ilimitado) e plano de assistência de viagem. Na SKIBrasil

US$ 7.400: 7 noites- Four Seasons Resort Vail. Na Tereza Ferrari

MAMMOTH

US$ 2.199 + taxa de embarque US$ 108 + taxa resort fee – na Landscape Best Trips: 7 noites no Juniper Springs Resort (promoção 6×7). Na Landscape

US$ 2.202 + taxas: 7 noites, na Snow Brasil

US$ 2.688 (câmbio R$ 2,30 em 11/10/2013) por pessoa (ñ inclui taxas): 7 noites em duplo em Mammoth + 6 dias de ski lift + passagem aérea para o período de 26/12/2013 a 19/4/2014. Na NS Tour