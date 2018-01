Pacotes para ir a Fernando de Noronha

Leu a matéria sobre Fernando de Noronha e ficou com vontade de conhecer o arquipélago? Veja pacotes, com passagem aérea desde São Paulo e hospedagem incluídos. Os preços são os mínimos por pessoa, em quarto duplo, sujeitos à disponibilidade.

Atenção: os pacotes não incluem a taxa de preservação ambiental, cujo pagamento é obrigatório a todos os turistas na ilha. Consulte os valores e pague a taxa no site oficial de Noronha.

R$ 1.990: 4 noites, com café da manhã. CVC

R$ 2.038: 4 noites, com café da manhã e traslados. Taks Tour

R$ 2.320: 7 noites com café da manhã. Inclui traslados, caminhada histórica e passeio de barco. Top Brasil Turismo

R$ 2.324: 3 noites, com café da manhã e caminhada histórica. Pomptur

R$ 2.508: 4 noites, traslados e seguro. Freeway

R$ 2.555: 7 noites com café da manhã, caminhada histórica e passeio de barco. Ambiental

R$ 2.669: 3 noites em Recife e 4 em Noronha, com café. Inclui traslados e seguro. Soul Traveler

R$ 2.738: 3 noites em Natal e 4 em Noronha, com café. Inclui caminhada histórica e seguro. Natural Mar

R$ 2.792: 7 noites, com passeio de barco e caminhada histórica, guia e seguro. Sem Fronteiras

R$ 2.818: 4 noites, com café da manhã e caminhada histórica. Flot

R$ 2.868: 3 noites com café da manhã, passeio de barco e caminhada histórica. Terra Mater

R$ 3.189: 7 noites com café da manhã. Inclui traslados, caminhada histórica e passeio de barco. Intravel

R$ 3.278: 7 noites com café da manhã. Inclui traslados, caminhada histórica e passeio de barco. Friends in the World

R$ 4.000: 4 noites, com café da manhã. Da Giampá

R$ 4.066: 4 noites com café da manhã, traslados e seguro. Maktour

R$ 4.225: 7 noites com café da manhã, passeios e seguro. Venturas & Aventuras

R$ 7.166: 3 noites com café da manhã e traslados. Monark