Pacotes para ir a Pucón, no Chile

A caminhada de cinco horas até o topo do Vulcão Villarrica está entre os passeios indispensáveis de Pucón, no Chile. Mas a cidade tem ainda uma bela coleção de termas, além de muita natureza preservada. Cenário ideal para trilhas, esqui, rafting, canopy…

Veja como ir:

US$ 1.338: 7 noites entre Santiago, Puerto Varas e Pucón, com café e passeios. Pisa

US$ 1.363: 3 noites em Santiago e 3 em Pucón, com café e passeios. New Line

US$ 1.365: 7 noites em Pucón, com café e passeios. Sem Fronteiras

US$ 1.499: 3 noites em Pucón, com café e passeios. Destination For Fun

US$ 1.538: 6 noites entre Santiago e Pucón, com café e passeios. Visual Turismo

US$ 1.559: 6 noites entre Santiago e Pucón, com passeios. Top Brasil Turismo

US$ 1.569: 3 noites em Santiago e 3 em Pucón, com passeios. Giampá

US$ 1.585: 3 noites em Santiago e 3 em Pucón, com café e passeios. Nascimento

US$ 1.620: 3 noites em Santiago e 3 em Pucón, com café e passeios. ADVTour

US$ 1.635: 3 noites em Santiago e 3 em Pucón, com café e passeios. Marsans

US$ 1.785: 3 noites em Santiago e 3 em Pucón, com café e passeios. Natural Mar

US$ 1.963: 6 noites entre Santiago e Pucón, com café e passeios. Ambiental

US$ 2.251: 7 noites entre Santiago e Pucón, com café, 7 refeições e passeios. Filhos da Terra

US$ 2.341: 10 noites entre Santiago, Pucón, Valdívia e Puerto Varas, com café e passeios. Intravel

US$ 2.526: 9 noites entre Santiago, Huilo Huilo e Pucón, com passeios. Monark

US$ 2.768: 2 noites em Pucón, 2 em San Martin de los Andes e 1 em Santiago, com café e passeios. Freeway

US$ 2.930: 3 noites em Santiago e 3 em Pucón, com café e passeios. Maktour

US$ 3.508: 2 noites em Pucón, 2 em San Martin de los Andes e 1 em Santiago, com café e passeios. In Out Patagonia