Pacotes para ir ao Pará

Confira roteiros para ir a Santarém e Alter do Chão, no Pará. Preços por pessoa em quarto duplo.

R$ 1.251: 5 noites em Santarém, com passagem aérea e café da manhã. CVC, (11) 2191-8410.

R$ 1.639: 4 dias em Alter do Chão, com aéreo e café. Intravel, (11) 3206-9000.

R$ 2.440: 4 noites em Alter do Chão, com aéreo e café. Pisa Trekking, (11) 5052-4085.

R$ 2.448: 4 noites em Alter do Chão, com aéreo e café. Sem Fronteiras, (11) 3853-4401.

R$ 2.496: 7 noites passando por Belém, Alter do Chão e Ilha de Marajó. Com aéreo e café. Natural Mar, (11) 3256-7492.

R$ 2.720: 3 noites em Alter do Chão. Roteiro inclui aéreo, café da manhã, 2 lanches, 2 almoços e 1 jantar. Freeway, (11) 5088-0999.

R$ 2.720: 3 noites em Alter do Chão. Pacote inclui aéreo e café, mais 2 lanches, 2 almoços e 1 jantar. ViajaNet.

R$2.770: 7 noites em Belém e Alter do Chão. Inclui aéreo e café. Terra Mater Expedições, (11) 3464-5100.

R$ 3.138: 4 noites em Alter do Chão. Com aéreo, café e visitas a comunidades ribeirinhas. Flot Operadora, (11) 4504-4544.

R$ 3.553: 3 noites em Alter do Chão. Inclui aéreo e café, além de 1 lanche e 1 almoço. TAM Viagens, (11) 3274-1313.