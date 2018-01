Pacotes para Noruega

A leitura da reportagem Eterna Conquista, publicada no Viagem de hoje, certamente vai despertar aquela vontade de conhecer a Noruega. Inclua o destino nos seus planos de férias e confira aqui alguns pacotes* que levam à terra dos Vikings:

US$ 1.788: 10 noites, com café e guia em português. Na RCA Turismo (0–11-3017-8700; www.rcaturismo.com.br)

US$ 2.010: 6 noites, com café. Na Friends in the World (0–11-3894-9407; www.friendsintheworld.com.br)

US$ 2.840: 10 noites, com café, guia em espanhol, passeios pelos Fiordes. Na TT Operadora (0–11-5094 -9494; www.lufthansacc.com)

US$ 2.962: 8 noites, com café, guia e passeios pelos Fiordes. Na MA4 Viagens (0–11-3854-2436)

US$ 3.240: 10 noites, com café, guia e passeios pelos Fiordes. Na Sem Fronteiras (0–11-2091-3595; www.semfronteiras.tur.br)

US$ 3.273: 8 noites, com café e guia. Na Chão Nosso (0–11-3879-9717; www.chaonosso.com.br)

US$ 3.431: 17 noites, com café, guia e passeios. Na Submarino Viagens (4003-9888; www.submarinoviagens.com.br)

US$ 3.569: 8 noites, com café e guia. Na Monark (0–11-3235-4322; www.monark.tur.br)

US$ 3.646: 9 noites, com café e guia. Na Intravel (0–11-3206-9000; www.intravel.com.br)

US$ 3.665: 10 noites, com café e passeio. Na Françatur (0–11-3253-3163; www.francatur.com.br)

US$ 3.680: 11 noites, com café. Na Designer Tours (0–11-2181-2900; www.designertours.com.br)

US$ 3.752: 5 noites, com café, city tour e guia em inglês. Na SKI Brasil (0–11-2196-9399; www.skibrasil.com.br)

US$ 4.144: 8 noites, com café, passeios e ingresso dos museus. Na Filhos da Terra (0–11-3171-2000; www.filhosdaterra.com)

US$ 4.144: 8 noites, com café, passeios e ingresso dos museus. Na New Age (0–11-3138-4888; www.newage.tur.br)

US$ 4.144: 8 noites. Na PanAmericano Viagens (4002-7782 ; www.panamericanoviagens.com.br)

US$ 4.156: 10 noites, com café, guia brasileiro e passeios pelos Fiordes. Na Rubiatur (0–11-3236-6555; www.rubiatur.com.br)

US$ 4.690: 14 noites, com café, guia e passeios. Na Tereza Ferrari Viagens (0-11-3021-1699; www.terezaferrariviagens.com.br)

US$ 4.709: 7 noites, com pensão completa, guia em espanhol e passeios pelos Fiordes. Na Taks Tour (0–11-2821-8800; www.takstour.com.br)

US$ 5.198: 10 noites, com café, guia e passeios. Na Trans Oceanus (0–11- 3256-7492; www.grupoceanus.com.br )

US$ 5.854: 14 noites, com café, guia e passeios. Na Agaxtur (0–11-3067-0900; www.agaxtur.com.br)

*mínimo por pessoa em quarto duplo, com aéreo