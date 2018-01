Pacotes para o Canadá

De abril a agosto é a melhor época para visitar o país, quando as temperaturas estão mais amenas – durante dez dias em setembro o tempo realmente esquenta por lá, é o chamado Indian Summer. Confira opções de pacotes para as principais cidades canadenses. Os valores são por pessoa, com aéreo e hospedagem em quarto duplo:

US$ 790: 4 noites em Toronto. Na Submarino Viagens

US$ 915: 5 noites em Montreal, com café da manhã. Na Americanas Viagens

US$ 1.270: 5 noites em Vancouver. Na Shoptime Viagens

US$ 1.488: 5 noites em Toronto, com café. Na Taks Tour

US$ 1.597: 4 noites em Toronto, com traslados e city tour. Na New Line

US$ 2.449: 7 noites (Toronto, Montreal), com café da manhã, traslados, city tour, ingresso ao Cine Imax nas Cataratas do Niagara, ingresso para Catedral de Notre Dame, entrada para Parque Florestal de Algoquin, ingresso para cruzeiro das Mil Ilhas. Na Raidho

US$ 2.668: 7 noites (Toronto, Montreal, Quebec), com city tour nas três cidades, tour nas Cataratas do Niagara com almoço e transfers. Na Terra Mater

US$ 2.728: 10 noites (Toronto, Ottawa, Quebec, Montreal) com café, traslados, ingresso para Cine Imax nas Cataratas do Niagara, entrada para Catedral de Notre Dame, entrada para Parque Florestal de Algonquin e ingresso para cruzeiro das Mil Ilhas. Na ADVtour

US$ 3.374: 10 noites (Banff, Vancouver, Victoria, Whistler, Kamloops, Kelowna, Hinton), com traslados, entrada para Butchart Gardens em Victoria. Na Sem Fronteiras

US$ 3.400: 7 noites (Toronto, Ottawa, Quebec), com traslados, café da manhã, visita às Cataratas do Niagara e cruzeiro Mil Ilhas. Na Tereza Ferrari

US$ 3.806: 7 noites (Toronto, Montreal, Quebec, Ottawa), com café, traslados, city tours, entrada na Catedral de Notre Dame e Canyon Ste-Anne, tour nas Catataras do Niagara. Na Nascimento Turismo