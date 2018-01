Pacotes para o Egito

No Viagem desta terça-feira (25) você confere uma imersão na atual situação do Egito e descobre tudo o que precisa saber para se preparar para conhecer pirâmides, esfinges e o Rio Nilo. Para isso, preparamos algumas opções de pacotes que podem ajudar nesse planejamento. Todos os preços incluem aéreo e acomodação em quarto duplo.

US$ 1.139: 3 noites. Aéreo (ida e volta), hospedagem no Le Meridian em apartamento duplo com café da manhã, traslados de chegada e saída e visto incluso. Na Egípcia Tours

US$ 1.558: 5 noites no Cairo. Inclui assistência de viagem, CI Travel Money, transfers, cruzeiro no rio Nilo com jantar incluso e passeio de um dia no Cairo e pirâmides. Na CI

US$ 2.098: 11 noites entre Cairo, Cruzeiro no Rio Nilo, Alexandria, Oasis de Bahariya, Bawati, Bahariya, Deserto Branco, Daklha/Kharga, Al-Qasr, Luxor, Edfu e Aswan com Abu Simbel. Na CVC Viagens

US$ 2.290: 7 noites (03 nts Cairo + 04 noites de cruzeiro). Na Soft Travel

US$ 2.538: 7 noites entre Cairo, ASWAN, KON OMBO, EDFU, ESNA, LUXORi. Na Natural Mar Turismo

US$ 2.889: 4 noites de hospedagem no City Stars ou Radisson Blu em apartamento duplo com café da manhã e 4 noites em Cruzeiro pelo rio Nilo com pensão completa, passeios com guia em espanhol pelo roteiro Cairo, Luxor, Edfu, Kom Ombo e Aswan, traslados de chegada e saída e cartão de assistência ao viajante. Na Visual Turismo

US$ 3.344: 7 noites entre Cairo, Aswan, Abu Simbel e cruzeiro pelo Nilo (Kom Ombo, Edfu, Esna e Luxor). Na Judy & Associates