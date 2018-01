Pacotes para o Marrocos

As páginas do Viagem te encheram de vontade de descobrir os desertos e as medinas das cidades medievais do Marrocos? Veja opções de pacotes – passagem aérea e hospedagem estão incluídas*.

US$ 1.234: 7 noites entre Casablanca, Fez, Marrakesh e Rabat. Na Top Brasil Tur

US$ 1.299: 7 noites de hospedagem entre Fez, Marrakesh e Rabat com café da manhã e jantar, ônibus de luxo com ar condicionado durante todo o percurso, guia em Português, entradas nos monumentos visitados, ingressos nos locais de visitas. Na Egípcia Tours

€ 1.480: 10 dias nas cidades imperiais do Marrocos entre Casablanca, Fez, Marrakech e Rabat.

Na Terra Mater Expedições

US$ 1.649: 5 noites em Marrakesh. Aéreo, hospedagem em hotel de categoria turística com café incluso, transfers, City Tour e CI Travel Money. Na CI

US$ 1.742: 7 Noites entre Marrakech, Fez, Rabat e Casablanca. Na Bonvoyage Operadora www.bonvoyagetur.com.br

US$ 1.862: 7 noites com meia pensão, traslados, passeios e guias entre Casablanca, Rabat, Fez, Beni Maellas e Marrakesh. Na Giampá

US$1.881: 7 noites em Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Marrakech. Inclui passagem aérea, hospedagem em hotel 4*, acompanhamento de guia e café-da-manhã e jantar. Na Abreu

US$ 1.910: 6 noites entre Marrakesh, Rabat e Fez. Na Pisa Trekking

US$ 1.931: 7 noites entre Casa Blanca, Rabat, Meknès, Fez e Marrakesh. Na SOFT TRAVEL

US$ 1.964: 7 noites de hospedagem, entre Casablanca, Rabat, Meknes, Volubilis, Fez, Beni Mellal e Marrakesh. Inclui meia pensão (café da manhã e jantar), transporte em veículo, guia acompanhante e guias locais multilíngües, entradas aos Momumentos indicados no roteiro e seguro viagem. Na Vivere Viagens

US$ 1.989: 10 dias / 7 noites entre Casablanca – Fez – Marrakech – Meknes – Rabat. Na Filhos da Terra

US$ 1.989: 7 noites entre Casablanca, Fez, Marrakech, Meknes e Rabat. Na New Age

US$ 2.199: 7 noites entre Casablanca, Rabat, Fez, Marrakech, com café da manhã diário, 05 almoços, 7 jantares, city tours. Na New Line Operadora

US$ 2.300: 10 noites entre Casablanca, Erfoud, Fez, Marrakesch, Ouarzazate, Rabat e Zagora. Na Tereza Ferrari Viagens

US$ 2.389: 10 dias entre Casablanca – Rabat – Meknes – Fez – Beni Mellal – Marrakech. Preço por pessoa em apto duplo + aéreo + terrestre. Na Designer Tours

US$ 2.556: 9 noites entre Casablanca, Marrakech e Fez. Na Flytour Viagens

US$ 2.697: 9 noites entre Casablanca, Marrocos, Zagora, Merzouga e Ourzazate, meia pensão em todas as cidades. Na Nascimento Turismo

US$ 2.865: 8 noites entre Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Midelt, Erfoud, Merzouga, Tinerghir, Ouarzazate, Ait Ben Haddu, Tizin Tichka e Marrakech. Na Raidho

US$ 5.277: 9 dias entre Marrakech, Montanhas Atlas e Ouarzazate. Inclui café da manhã (exceto em Marrakech) e pensão completa em Ouarzazate; traslados privativos, passeios guias e motoristas em idioma inglês; entradas para museus e monumentos a serem visitados. Na Teresa Perez Tours

US$ 8.520 (+ US$ 106 de taxas de embarque): 12 noites no Marrocos entre Casablanca, Fez, Erfoud, Erg Chebbi, Ouarzazate e Marrakech. Na Judy Operadora

* Valores mínimos por pessoa em apartamento duplo.