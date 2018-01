Pacotes para o mundo mágico da Disney

Aproveite as novas medidas que vão facilitar a obtenção de visto para os Estados Unidos e agende já sua visita aos parques da Walt Disney World, em Orlando. Confira opções de pacotes que incluem aéreo e hospedagem em quarto duplo – os preços são por pessoa:

US$ 1.678: 5 noites, com traslados e 4 dias de ingresso para os 4 parques da Disney. Na ADVtour

US$ 1.719: 6 noites, com ingressos e traslados para os 4 parques da Disney. Na Top Brasil

US$ 1.758: 5 noites, com 4 dias de ingresso e traslados para os 4 parques da Disney. Na Sem Fronteiras

US$ 1.909: 9 noites, com ingresso de 7 dias para os 4 parques da Disney. Na TAM Viagens

US$ 1.983: 10 noites, com locação de carro e ingresso de 5 dias para os parques da Disney. Na Flot

US$ 2.103: 7 noites, com 7 dias de locação de carro, ingresso 4 dias básico – com os 4 parques da Disney. Na Tia Augusta

US$ 2.895: 11 noites, com transfer, 1 ingresso para o Arabian Nights, ingresso de 4 dias para os 4 parques da Disney. Na Monark

US$ 9.160 (adulto) e US$ 4.693 (criança): 5 noites, com acesso ao lounge do hotel (onde são servdos café da manhã, snacks e chá da tarde), 6 dias de locação de um Porsche Cayenne S e ingresso para os 4 parques da Disney. Na Selections