Pacotes para o Natal Luz 2012 – ainda dá tempo!

Com programação até 13 de janeiro – e 10% dos ingressos de cada espetáculo sempre colocados à venda no dia, na bilheteria central – ainda dá tempo de curtir o clima festeiro e as atrações da 26ª edição do Natal Luz de Gramado. Confira opções de pacotes disponíveis até a data – os preços incluem passagem aérea e hospedagem em quarto duplo:

R$ 1.291: 4 noites, com café, traslados, tour em Gramado e Canela com almoço, tour em Jardim da Serra e Nova Petrópolis e tour de agroturismo com café colonial. Na Sem Fronteiras

R$ 1.335: 4 noites, com traslados, passeio em Gramado, Canela, Bento Gonçalves e tour alemão em Nova Petrópolis. Na Giampá

R$ 1.352: 3 noites no hotel Laghetto, com café e ingresso para um dos espetáculos no Natal Luz. Saídas de 3 a 10 de janeiro. Na TAM Viagens

R$ 1.400: 3 noites (de 10 a 13 de janeiro) no Hotel Serra Azul, com café. Na Submarino

R$ 1.635: 7 noites com café, traslados, passeio em Gramado e Canela, 1 ingresso para um espetáculo do Natal Luz. Na Flytour

R$ 1.698: 7 noites no hotel Águas Claras, com café, traslados, passeio em Gramado e Canela, tour na região dos vinhos (Caxias do Sul e Bento Gonçalves) com almoço, tour alemão em Nova Petrópolis e tour de compras em Gramado e Canela. Na Natural Mar

R$ 1.891: 7 noites no hotel Aconchego da Serra, com café, traslados, tour em Gramado e Canela, tour Vale dos Vinhedos com almoço, tour alemão em Nova Petrópolis e tour de compras. Na Intravel

R$ 1.900: 4 noites no hotel Encantos do Sul, com café, traslados, tour em Gramado e Canela, tour dos vinhos com almoço e tour de compras em Nova Petrópolis. Na Maktour

R$ 2.156: 4 noites na Pousada Ald Mama ou similar, com café, traslados, tour em Gramado e Canela, tour Vale dos Vinhedos com almoço e tour alemão em Nova Petrópolis. Na Taks Tour

R$ 2.334: 4 noites no hotel Estrelas da Serra, com café, traslados, tour em Gramado e Canela, tour Vale dos Vinhedos com almoço e tour alemão. Na Monark

R$ 2.368: 7 noites no Klein Ville Hotel em Canela, com café, traslados, passeio em Canela, 1 ingresso para espetáculo Nativitaten do Natal Luz, 1 ingresso para Parque Gaúcho com café, 1 ingresso para Gramadozoo. Na Tour House

R$ 2.400: 3 noites, com café, traslados, tour em Gramado e Canela, tour de vinhos com almoço. Na Tereza Ferrari

R$ 2.442: 4 noites (de 18/12 a 22/12) no hotel Laghetto, com café. Na Maxtravel

R$ 3.037: 7 noites no hotel Laghetto, com café, tour Gramado e Canela cultural, tour Vale dos Vinhedos, Tour Alemão em Nova Petrópolis e traslados. Na Nascimento

R$ 4.015: 7 noites no hotel Laghetto, com transfers, tour em Gramado e Canela, tour dos vinhos, tour de compras e ceia. Na BWT

R$ 7.464: 4 noites no hotel St. Andrews, com café, traslados, jantar no dia 29/12, almoço em 30/12, ceia de réveillon com vinho e champanhe, brunch no dia 1.º de janeiro, visita a um museu e uma vinícola. Na Teresa Perez