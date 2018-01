Pacotes para o Peru

Para dar início a sua aventura pelo Peru, confira alguns pacotes. Todos incluem café da manhã e passeios, que variam conforme a operadora. Os valores são menores por pessoa em quarto duplo, com aéreo.

US$ 1267: 3 noites. Lima, Paracas, Ica. Na Pisa Trekking (11-5052-4085 e www.pisa.tur.br)

US$ 1289: 5 noites. Lima e Cuzco. Na Submarino Viagens (4003-9888 e www.submarinoviagens.com.br)

US$ 1.326: 4 noites. Lima, Ica e Paracas. Na Climb Operadora (11-5041-3922 e www.climb.tur.br)

US$ 1.448: 8 dias. Lima, Nazca, Cuzco. Na Monark (11-3235-4322 e www.monark.tur.br)

US$1.594: 7 noites. Lima, Nazca, Paracas, Cuzco. Na Fenix Operadora (11-3120-7200 e www.fenixtur.com.br)

US$ 1.699: 6 noites. Lima e Cuzco. Na Riviera Operadora (11-5533-6889 e www.rivieraoperadora.com.br)

US$ 1.890: 7 noites. Lima, Cuzco, Puno e Aguas Calientes. Na Vivaterra (11-3258-2651 e www.vivaterra.com.br)

US$ 1897: 9 noites. Lima, Ica, Linhas de Nazca, Paracas, Ilhas Ballestas e Cuzco. Na Queensberry Viagens (11-3217-7600 e www.queensberry.com.br)

US$ 2.003: 9 noites. Lima, Paracas, Cuzco e Aguas Calientes. Na Agaxtur (11-3067-0900 e www.agaxtur.com.br)

US$ 2.011: 7 noites. Lima, Ica, Vale Sagrado, Aguas Calientes, Cuzco e Nazca. Na Friends in the World (11-3894-9407 e www.friendsintheworld.com.br)

US$ 2.188: 10 noites. Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, Puno e Cuzco. Na CVC (11-2191-8911 e www.cvc.com.br)

US$ 2.317: 4 noites. Lima, Cuzco. Na Tereza Ferrari Viagens. (11-3021-1699 e www.terezaferrariviagens.com.br

US$ 2.468: 8 noites. Lima. Cuzco, Ica, Paracas, Aguas Calientes. Na Freeway (11-5088-0999 e www.freeway.tur.br)

US$ 2.747: 9 noites. Lima, Cuzco, Pisac, Ollantaytambo, Ica, Nazca e Paracas. Na Abreutur (11-3702-1840 e www.abreutur.com.br)

US$ 2.972: 11 noites. Lima, Cuzco, Puno, Aguas Calientes, Nazca e Ica. Na Filhos da Terra (11-3171-2000 e www.filhosdaterra.com)