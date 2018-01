Pacotes para o Quênia

PASSAGEM AÉREA

O trecho São Paulo-Nairóbi custa a partir de R$ 3.810 na Air France (4003-9955; www.airfrance.com.br) e R$ 5.105 na South African (11-3065-5115; www.flysaa.com)

PACOTES*

US$ 1.365: 12 noites, com passeios. Na Panamericano Viagens (www.panamericanoviagens.com.br)

US$ 1.567: 6 noites, com café e pensão completa nos safáris, com guia em inglês. Na Maktur (11-3818-2222; www.maktur.com.br)

US$ 3.064: 10 noites, com café,passeios nos safáris com pensão completa e guia em inglês. Na Pisa Trekking (11-5052-4085; www.pisa.tur.br)

US$ 3.259: 4 noites. Na New Line (11-3526-2524; www.newline.tur.br)

US$ 3.310: 7 noites, com café, passeios nos safáris com pensão completa e guia em inglês. Na Friends in the World (11-3894-9407; www.friendsintheworld.com.br)

US$ 3.616: 7 noites, com café,passeios nos safáris com pensão completa e guia em inglês. Na Intravel (11-3206-9000; www.intravel.com.br)

US$ 3.669: 7 noites, com café e passeios com pensão completa. Na Sem Fronteiras (11-2091-3595; www.semfronteiras.tur.br)

US$ 3.698: 7 noites, com café e pensão completa nos safáris, com guia em inglês. Na Natural Mar (11-3256-7492; www.naturalmar.com.br)

US$ 3.951: 7 noites, com café, passeios nos safáris com pensão completa e guia em inglês.Na Intravel (11-3206-9000; www.intravel.com.br)

US$ 4.360: 8 noites, com café e pensão completa nos safáris, com guia. Na Chão Nosso (11-3879-9717; www.chaonosso.com.br)

US$ 4.376: 8 noites, com café, passeios nos safáris com pensão completa e guia em espanhol. Na Freeway (11-5088-0999; www.freeway.tur.br)

US$ 4.427: 8 noites, com café, refeições e passeios nos safáris com guia em português. Na Flot (11-4504-4500; www.flot.com.br)

US$ 4.854: 9 noites, com café e pensão completa nos safáris, com guia em inglês. Na MA4 Viagens (11-3854-2436)

US$ 5.129: 12 noites, com café, passeios nos safáris com pensão completa e guia em espanhol. Na CI (11-3677-3600; www.ci.com.br)

US$ 5.950: 11 noites, com safári de seis noites com pensão completa. Na Atlantic Connection (11-3026-9292; www.africadosul.net)

US$ 6.541: 6 noites, com café,passeios nos safáris com pensão completa e guia em inglês. Na Tereza Ferrari (11-3021-1699; www.terezaferrariviagens.com.br)

US$ 6.896: 6 noites, com café e passeios nos safáris com guia em inglês. Na SKI Brasil (11-2196-9399; www.skibrasil.com.br)

US$ 7.248: 7 noites, com café e pensão completa nos safáris. Na Interpoint (11-3087-9400; www.interpoint.com.br)

* Mínimo por pessoa em apto duplo, com aéreo

