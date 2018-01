Pacotes para o Vale do Pati

Já pensou em encarar uma das mais belas caminhadas do Brasil? No Viagem desta terça-feira (18) você acompanha um trekking pelo Vale do pati, na Chapada Diamantina. Para não ficar só na vontade, preparamos uma lista de pacotes para você calçar sua bota de trilha, pegar um cajado e sair em disparada. Todas as opções incluem aéreo desde São Paulo e acomodação em quarto duplo:

R$ 2.120: 4 noites entre Lençóis e Vale do Pati, com alimentação completa e pernoite nas casas de Seu Wilson e Dona Lé. Na Venturas

R$ 2.349: 3 noites com hospedagem em casa de nativos do Vale do Pati, com alimentação completa. Na Egípcia Tours

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

R$ 2.760: 7 noites entre Lençóis, Vale do Capão, Vale do Pati. Na Adventure Club

R$ 2.890: 7 noites entre Lençóis, Vale do Capão e Vale do Pati. Tereza Ferrari Viagens

R$ 2.970: 7 noites entre Lençóis,Vale do Capão e Vale do Pati. Na Ambiental Turismo

R$ 3.010: 7 noites na Chapada Diamantina – Trekking no Vale do Pati. Na Filhos da Terra

R$ 3.100: 7 noites entre Lençóis, Vale do Pati, Mucugê). Na Landscape Best Trips

R$ 3.240: 7 noites entre Lençóis, Vale do Pati e Vale do Capão. Na Pisa Trekking