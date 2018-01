Pacotes para Oahu

Pacotes (mínimo por pessoa em apto duplo, com aéreo):

US$ 1.899: 6 noites, com locação de carro. Na ADVtour (11-2167-0677; www.advtour.com.br)

US$ 1.922: 4 noites. Na Flot (11-4504-4500; www.flot.com.br)

US$1.990: 4 noites. Na Chão Nosso (11-3879-9717; www.chaonosso.com.br)

US$ 2.056: 4 noites, com café e guia falando espanhol. Na Abreutur (11-3702-1840; www.abreutur.com.br)

US$ 2.133: 4 noites. Na Submarino (4003-9888; www.submarinoviagens.com.br)

US$ 2.170: 6 noites, com locação de carro. Na Apex (11-3722-3000; www.apextravel.com.br)

US$ 2.238: 4 noites, com locação de carro. Na Taks Tour (11-2821-8800; www.takstour.com.br)

US$ 2.297: 5 noites, com café. Na Panamericano (www.panamericanoviagens.com.br)

US$ 2.297: 5 noites. Na Sem Fronteiras (11-2091-3585; www.semfronteiras.tur.br)

US$ 2.442: 5 noites, com café e passeios. Na Maktour (11-3818-2222; www.maktour.com.br)

US$ 4.250: 5 noites. Na Tereza Ferrari (11-3021-1699; www.terezaferrariviagens.com.br)