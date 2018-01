Pacotes para os Lençóis Maranhenses

As páginas do Viagem te encheram de vontade de descobrir lagoas e dunas no Maranhão? Veja opções de pacotes –

passagem aérea e hospedagem estão incluídas*.

R$ 1.477: 4 noites entre São Luis e Barreirinhas, passeio de barco pelo rio Preguiças, de 4×4 pelos Grandes Lençois com acompanhamento de guia local. Na BWT Operadora

R$ 1.985: 7 noites entre São Luis (4 noites) e Barreirinhas (3 noites), com café da manhã Passeio em 4×4 aos Grandes Lençóis até Lagoa Azul, passeio em lancha voadeira pelos Pequenos Lençóis até Caburé e city tour em São Luís. Na Nascimento

R$ 2.052: 6 dias e 5 noites entre Snao Luís e Barreirinhas, passeio em 4×4 aos Grandes Lençóis até Lagoa Azul, lancha voadeira pelos pequenos Lençois até Caburé. Na Pomptur

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

R$ 2.624: 4 noites, sendo duas em São Luis do Maranhão e 2 noites em barreirinhas com café da manhã, traslados de chegada e saída. Passeios aos grandes lençóis, passeio de voadeira pelo rio preguiças e city tour em São Luis. Na Flot Operadora

R$ 2.666: 7 noites de hospedagem entre São Luis com City Tour, Barreirinhas com passeio em 4×4 às lagoas, passeio de lancha pelo Rio Preguiças com visita aos povoados de Vassouras, Mandacaru e Caburé. Na New Line

R$ 2.680: 2 noites de hospedagem em São Luís + 2 noites nos Lençóis (Barreirinhas) + passagem S.Paulo / S.Luis / S.Paulo + passeios + meia pensão. Na Natural Mar

R$ 3.336: 3 noites de hospedagem em Barreirinhas e 1 noite em São Luis do Maranhão, com café da manhã incluso,

transfers, aéreo a partir de São Paulo e principais passeios nos Lençóis Maranhenses. Na Pisa Trekking

R$ 4.600: 11 noites entre Fortaleza, Jericoacoara, Parnaíba, Barreirinhas e São Luís, todos com café da manhã.

Incluso traslados terrestres, fluviais e passeios. Na Ambiental Turismo.

R$ 4.924: 7 noites entre São Luís, Barreirinhas, Caburé, e Santo Amaro com café da manha. Na Filhos da Terra

R$ 4.924: 7 noites sendo, 2 em São Luís, 3 em Barreirinhas, 1 no Caburé, 1 em Santo Amaro. Inclui café da manhã e passeios a Lagoa Gaivota, povoado de Tapuio, Lagoa Bonita, passeio de voadeira pelo rio Preguiça, Farol de Mandacaru, dormitório das garças, Vilarejo de Atins e city tour em São Luís. Na Sem Fronteiras

R$ 5.508: 2 noites em Barreirinhas, 2 noite em São Luis, 1 noite em Santo Amaro, 1 noite em Caburé, 1 noite em

Tutóia, 1 noite em Parnaíba, 3 noites em Jericoacoara. Na Freeway

R$ 5.784: 7 noites, 3 em Lençóis Maranhenses e 4 em São Luis, com café da manhã. Na Intravel Turismo

R$ 7.444: 13 noites entre São Luis / Santo Amaro / Barreirinhas + Caburé / Parnaíba + Parnaíba / Luis Correia +

Luis Correia / Barra Grande + Barra Grande / Jericoacoara e Fortaleza com café da manhã. Na Venturas.

* Valores mínimos por pessoa em apartamento duplo.