Pacotes para passar o verão nos Alpes suíços

Uma viagem pelos Alpes da Suíça parece ter o frio como ingrediente básico. No entanto, o verão tem se revelado uma época e tanto para conhecer as montanhas, suas trilhas, seus morros gramados e cheios de flores. Além, é claro, de muita gastronomia e vinhos de primeira qualidade. No Viagem desta terça-feira, 10 de abril, você conhecerá tudo sobre os lagos e belas caminhadas por cenário dignos de embalagem de chocolate. Confira abaixo opções de pacotes que incluem aéreo e hospedagem, sem taxas.

US$ 1844: 6 noites em Interlaken. Na Submarino Viagens

US$ 2033: 4 noites passando por Zurique, Interlaken, Lauterbrunnen, Wengen, Jungfraujoch e Lucerna. Na Raidho

US$: 3.030: 4 noites utilizando o trem Glacier Express passando por Zurique, St Moritz , Zermatt e Interlaken. Na TT Operadora – Lufthansa City Center

US$: 3.898: 5 noites por Zurique, Lucerna, Monte Titlis, Interlaken, Berna, Gruyeres, Genebra, Montreaux, Zermatt e Nufenen. Na TT Operadora – Lufthansa City Center

US$ 4.101: 8 noites incluindo 6 jantares em Tirano, Davos, Grindelwald, Zermatt, Zurique, além de bilhetes de trem. Na New Age

US$ 5.250: 9 noites por Interlaken, Lago Thun, Lago Brienz, Berna e Zurique. Com a Tereza Ferrari Viagens

US$: 5.421: 7 noites no Hotel Mont Cervin Palace em Zermatt. Na Interpoint