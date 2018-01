Pacotes para Península Valdés

Poucos lugares no planeta abrigam tantas belezas naturais quanto a Península Valdés, na Patagônia argentina. Além das gigantescas colônias de leões-marinhos e pinguins, as baleias-franca dão as caras entre julho e dezembro. E as gigantes já estão chegando por lá. A reportagem completa você lê no ‘Viagem’desta terça-feira (18). Separamos opções de pacotes, com e sem aéreo, para você ver de perto todas estas maravilhosas criaturas.

Com aéreo

US$ 723: 3 noites em Puerto Madryn. Na Marsans Brasil

US$ 1.180: 7 noites entre Puerto Madryn e Buenos Aires. Na Giampá

US$ 1.288: 6 dias entre Buenos Aires e Puerto Madryn e Península de Valdez. Na Filhos da Terra

US$ 1.359: 4 noites em Puerto Madryn com café da manhã. Na Ambiental Viagens

US$ 1.610: 4 noites entre Buenos Aires e Puerto Madryn. Na Vectra Viagens

US$ 1.676: 6 noites entre Buenos Aires e Puerto Madryn. Na Freeway Viagens

US$ 1.989: 5 noites entre Buenos Aires, Puerto Madryn, Puerto Pirámides e Península Valdés. Na Venturas

Pacotes terrestres:

US$ 541: 5 noites entre Buenos Aires e Puerto Madryn. Na Flytour Viagens

US$ 930: 5 noites entre Puerto Madryn, Puerto Pirámides e Península Valdés. Na Tereza Ferrari Viagens