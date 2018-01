Pacotes para Rota das Emoções

Confira opções de pacotes (os valores representam o mínimo por pessoa em quarto duplo, com aéreo) que levam à Rota das Emoções: Delta do Parnaíba, Jericoacoara e Lençóis Maranhenses:

R$ 3.455: 11 noites, com café, traslados e passeios. Na Ambiental (11-3818-4600; www.ambiental.tur.br)

R$ 3.455: 11 noites, com café, traslados e passeios. Na Last Minute (11-3039-7500)

R$ 3.487: 11 noites, com café, traslados e passeios. Na Terra Mater (11-3464-5100; www.terramater.com.br)

R$ 4.258: 11 noites, com café, traslados e passeios. Na Taks Tour (11-2821-8800; www.takstour.com.br)

R$ 4.300: 11 noites, com café, traslados, passeios e guia. Na Freeway (11-5088-0999; www.freeway.tur.br)

R$ 4.520: 11 noites, com café, traslados, passeios e guia. Na Chão Nosso (11-3879-9717; www.chaonosso.com.br)

R$ 4.524: 11 noites, com café, traslados, passeios e guia. Na Pisa Trekking (11-5052-4085; www.pisa.tur.br)

R$ 4.568: 11 noites, com café, traslados, passeios e guia. Na Sem Fronteiras (11-2091-3595; www.semfronteiras.tur.br)

R$ 4.568: 11 noites, com café, traslados, passeios e guia. Na Filhos da Terra (11-3171-2000; www.filhosdaterra.com)

R$ 4.568: 11 noites, com café, traslados, passeios e guia. Na Nôrman Tur (11-3854-2436; www.normantur.com.br)

R$ 4.634: 11 noites, com café, traslados, passeios e guia. Na Venturas e Aventuras (11-3872-0362; www.venturas.com.br)

R$ 5.130: 6 noites, com café, traslados, passeios e guia.Na Maktour (11-3818-2222; www.maktour.com.br)

R$ 5.338: 8 noites, com café, traslados e passeios. Na Flot (11-4504-4523; www.flot.com.br)

R$ 5.834: 6 noites, com café, traslados, passeios e guia. Na Agaxtur (11-3383-1200; www.agaxtur.com.br)

Leia as reportagens sobre os destinos:

* Sem pressa

* Cenário de filme emoldurado pelas dunas em Paulino Neves

* Quebra-cabeça dde ilhas entre Piauí e Maranhão

* Grand finale na bela e badalada Jericoacoara

Veja galeria de imagens no Blog Olhar Sobre o Mundo