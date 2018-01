Pacotes para Sicília

Entre os encantos da Sicília você poderá descobrir uma Itália que continua clássica, rústica e autênticos. Seja mergulhando em vilarejos medievais ou visitando belíssimos teatros gregos. Ou então mergulhando no azul de algumas das praias mais belas do Mar Mediterrâneo. Leia mais no Viagem desta terça-feira, 20 de março. Confira abaixo opções de pacotes que incluem aéreo e hospedagem, sem taxas.

US$ 1.312: 7 noites com visitas a Palermo, Marsala, Seliunte, Agrigento, Catânia, Siracusa, Noto, Etna, Zona Taormina, Messina, Cefalú. Na Raidho

US$: 2.398: 6 noites em Salerno, Taormina, Agrigento e Palermo. Taks Tour

US$ 2.593: 5 noites por Agrigento, Erice, Palermo, Siracusa, Taormina, Marsala. Com a New Line

US$ 3.031: 7 noites circulando por Palermo, Agrigento, Catânia e Taormina. Na Softravel

US$ 3.099: 7 noites com Palermo, Segesto, Selinunte, Agrigento, Catania, Siracusa, Noto, Etna, Taormina, Mesina e Cefalu. Com a Giampá

US$ 3.186: 7 noites dividas entre Palermo, Agrigento, Catânia e Taormina. Na TAM Viagens

US$ 3.200: 7 noites entre Palermo, Agritento, Catania e Taormina. Pela TT Operadora

US$ 3.316: 7 noites por Palermo, Monreale, Selinunte, Agrigento, Catânia, Siracusa, Noto, Taormina, Messina E Cefalú. Na Sem Fronteiras, na New Age e com a Filhos da Terra

Caso queira experimentar um cruzeiro pelo Mediterrâneo passando pela Sicília também há opção com parada na ilha. O preço não inclui aéreo.

US$ 716: cruzeiro de 12 noites no navio Mariner of the Seas, saindo de Civitavecchia/Roma (Itália) e passando por Palermo (Sicília/Itália), Chania/Souda (Creta, Grécia), Rhodes, Grécia, Istambul (Turquia) com pernoite, Kusadasi/Éfeso (Turquia), Piraeus/Atenas (Grécia) e Nápoles/Capri (Itália). Na Royal Caribbean