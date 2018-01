Pacotes para Vegas

Quer tentar a sorte grande na capital dos cassinos? Para começar a programar uma viagem a Vegas, confira abaixo alguns pacotes que levam até lá. Os preços são por pessoa, com acomodação em quarto duplo e com aéreo:

US$ 1.058: 5 noites com hospedagem no Circus Circus, com traslados. Na ADVtour

US$ 1.136: 4 noites no Caesars Palace. Na Canaus

US$ 1.137: 6 noites. Na Giampá

US$ 1.215: 8 noites. Na Submarino Viagens

US$ 1.299: 5 noites no hotel Flamingo. Na New Line

US$ 1.398: 4 noites no Circus Circus, com traslados. Na Visual

US$ 1.514: 6 noites no Stratosphere, com traslado e city tour noturno. Na Marsans

US$ 1.563: 5 noites, hospedagem no hotel Luxor. Na Top Brasil

US$ 1.567: 4 noites no hotel Planet Hollywood. Na Tia Augusta

US$ 1.568: 4 noites no hotel Harrah’s. Na Beeline

US$ 1.591: 4 noites no hotel Circus Circus. Na Sem Fronteiras

US$ 1.645: 5 noites, hospedagem no Excalibur. Com traslados e city tour. Na Abreu

US$ 1.707: 3 noites no hotel MGM Grand, com traslados. Na Raidho

US$ 1.968: 5 noites no Circus Circus, com locação de carro. Na Taks Tour

US$ 1.974: 5 noites no hotel Excalibur ou similar, com ingresso para o espetáculo Kà e transfers. Na Monark

US$ 2.108: 5 noites no hotel Flamingo, com city tour à noite. Na CVC

US$ 2.164: 4 noites, com traslados, tour pela cidade e Grand Canyon com guia em espanhol. Na Flot

US$ 2.169: 7 noites, com transfers, passeio no Grand Canyon, ingresso para Mystère do Cirque du Soleil e tour de compras. Na CI

US$ 2.641: 4 noites no Bellagio. Na TAM Viagens