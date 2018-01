Pacotes para viajar no réveillon: veja mais opções

Por Mônica Nobrega

Veja aqui mais opções para curtir o réveillon fora de casa.

CASAL

Punta Cana (República Dominicana)

A calmaria das praias tranquilas de Punta Cana são ótimas para alguns dias a dois. Pacote de 7 noites (27/12 a 4/1) da Nova Operadora inclui aéreo, transfers no destino entre o aeroporto e o hotel e seguro-viagem.

US$ 2.886 (R$ 7.122) por pessoa, all-inclusive; novaoperadora.com

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Polinésia Francesa

As águas transparentes e nagalôs sobre o mar de Taiti, Papeete e Bora Bora, e um pernoite em Santiago estão no roteiro de 8 noites (27/12 a 4/1) da Interpoint, com aéreos internos e traslados.

4.215 euros (R$ 12.992) por pessoa, com café; interpoint.com.br

Mendoza (Argentina)

A festa de réveillon no Sheraton Hotel & Cassino, com jantar (US$ 230 por pessoa) é uma das opções no pacote de 4 noites (28/12 a 1.º/1) da Venturas. O programa inclui visitas a vinícolas com almoço e degustação de vinhos, transfers, passeios e o aéreo desde São Paulo.

USD 3.400 (R$ 8.503), para dois, com café; venturas.com.br

AMIGOS

Bonito (MS)

Visitas a ícones como Gruta do Lago Azul e Buraco das Araras estão incluídas no pacote de 7 noites (27/12 a 3/1) da Ambiental. Com aéreo desde São Paulo, transporte terrestre e seguro-viagem.

R$ 3.984 por pessoa, com café; ambiental.tur.br

Patagônia Chilena

Com hospedagem no Hotel Las Torres, na área do Parque Nacional Torres del Paine, o pacote de 7 noites (saída em 26/12) da Pisa inclui passeios oferecidos pelo hotel, passagem aérea e algumas refeições

US$ 4.020 (R$ 10.048) por pessoa, com café; pisa.tur.br

Cancún (México)

Para passar o réveillon diante do mar transparente da festeira Cancún, a ADV Tour tem pacote de 7 noites (saída em 26 ou 29/12) com hospedagem no cinco-estrelas ME Cancún. Inclui aéreo desde São Paulo e seguro-viagem.

US$ 5.396 por pessoa, all-inclusive; advtour.com.br

Dubai (Emirados Árabes)

Da Interpoint, o pacote de 7 noites (27/12 a 3/1) no elegante hotel Al Qasr Madinat Jumeirah, de temática árabe, inclui passeio e traslado privativo em carro de luxo. Não inclui aéreo

US$ 6.250 (R$ 15.622) por pessoa, com café; interpoint.com.br

FAMÍLIA

Turquia

Pacote da operadora Raidho de 9 noites (saída em 26/12) inclui visitas a oito localidades, entre Istambul, Ancara, Capadócia, Pamukkale e outras, com guias falantes de português e seguro-viagem. Sem aéreo.

US$ 1.046 (R$ 2.592), por pessoa, café e algumas refeições; raidho.com.br

Caribe (EUA)

Cruzeiro no navio Regent Seven Seas Navigator, 11 noites com partida (27 de dezembro) e chegada em Miami e paradas em Porto Rico, Saint Marteen, Saint Barthelémy, Ilhas Virgesn Britânicas, Bahama e outros.

US$ 5.969 (R$ 14.790) por pessoa, all-inclusive; qualitours.com.br

Guarujá (SP)

Réveillon na praia, com ceia assinada pelo chef Patrick Ferry e queima de fogos, está incluído no pacote de 4 noites do Sofitel Guarujá Jequitimar. Uma crinaça de até 12 anos acompanha gratuitamente dois adultos pagantes; programações de lazer e infantil estão incluídas.

R$ 11.600, para dois, café e almoço; sofitel-guaruja-jequitimar.com

Porto de Galinhas (PE)

O pacote de 7 noites (no período entre 25/12 e 7/1) do Summerville Beach Resort inclui gratuidade para duas crianças de até 12 anos, programação de lazer adulto e infantil, oficinas de artesanato, a apresentação teatral Chapeuzinho Vermelho no Nordestee festa de réveillon com bufê de frutos do mar e open bar de uísque.

R$ 13.285 para dois, pensão completa; summervilleresort.com.br

Florianópolis (SC)

Em 7 noites (27/12 a 3/1), o réveillon do Costão do Santinho fará um passeio por cinco países – Estados Unidos, Alemanha, Turquia, Argentina e Brasil – envolvendo tradições, arte, esportes e gastronomia. Refeições típicas, torneios esportivos, cinema e oficinas fazem parte do programa. Cortesia para duas crianças de até 3 anos.

R$ 21.293, para dois, all-inclusive; costao.com.br